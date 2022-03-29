Ракета окупантів вдарила по будинку колишнього українського прем'єра

Вітольд Фокін (в центрі) / УНІАН

Уламки російської ракети, збитої системою української протиповітряної оборони, пошкодили будинок колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна у Дарницькому районі столиці України. Про це 29 березня повідомив сам колишній чиновник у коментарі "Радіо Свобода".

Самого Фокіна на момент обстрілу в будинку не було ‒ він знаходиться в Молдові.

"Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз в Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що нікуди їхати, бо розгромило вікна, двері. Тому поки умовно плівкою не покриють, повернутися не можу", - сказав колишній чиновник.

Фокін додав, що будівля пошкоджена незначно, проте тепер повернутися додому він зможе не раніше, ніж через тиждень.

"Все це не можна порівнювати з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь - це місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, стримати сльози неможливо", — підсумував він.

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Нагадаємо, раніше фронтмен групи Друга ріка Валерій Харчишин поділитися сумною новиною: його сім'я позбулася житла-будинок музиканта під Гостомелем знищений в результаті попадання в нього російського снаряда.

"Для моїх дітей ця будова - їх будинок. Їхня Україна. Вчора він повністю згорів. Орки потрапили в нього. У моїх дітей тепер немає "їхньої України". Їм нікуди повернутися. Вони ще про це не знають. Як і не знає мій старший син, нині на півночі захищає свій будинок... Там залишалися дві кішки, яких я ще кілька днів тому годував. Я не впевнений, що вони живі. Чорти в лаптах знищують наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу свободу, наші руки, наші знання, наші вміння",- розповів музикант.