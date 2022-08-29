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"Ракет багато - не економлять": Гіркін скиглить через наступ ЗСУ на Херсон

29 серпня 2022, 15:35

"Агент" Ігор Гіркін доповів обстановку на фронті.

Ігор Гиркин
Ігор Гіркін / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) розповів подробиці початку наступу ЗСУ на Херсон.

Так, за словами Гіркіна, наші захисники почали вести вогонь по позиціях окупантів ще вночі.

"На Херсонському фронті противник за ніч знову обстріляв" хаймерсами " греблю Новокахоської ГЕС та об'єкти в Херсоні. Відзначені неодноразові обстріли "пакетами" цих ракет наших передових лінійних частин. Як відзначають кореспонденти - "мабуть, ракет багато - не економлять, вже і по піхоті б'ють", - написав Гіркін в соцмережах.

Звільнення Херсонської області

Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що тільки в ніч на понеділок, 29 серпня, і в першій половині цього дня ЗСУ завдали ударів по загарбниках в Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.

Раніше керівник Об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсона. Вона зазначила, що контрнаступ у Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Херсона
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