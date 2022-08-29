Гроші для ЗСУ: на Одещині продали кавун, який везли за 900 км із захопленого Херсона

Кавун важив більше восьми кілограм. Стартова ціна лота - 100 грн. І тепер власником кавуна за дві тисячі гривень став місцевий житель - Тарас.
Під Одесою, в місті Южне, пройшов благодійний аукціон, на якому збирали кошти для ЗСУ. Головним лотом став кавун - не простий, а херсонський, з великими труднощами вивезений з окупації. Про це написала Facebbok журналістка Ольга Годовенко.
За смугастого красеня виторгували 2 тисячі гривень.
"Херсонський кавун за 2 тисячі гривень! У Южному на аукціоні продали кавун за 2 тисячі гривень. Його везли з Херсона 8 днів, подолавши 900 кілометрів. Гроші, виручені від продажу кавуна, йдуть на допомогу ЗСУ", — написала Годовенко.
Кавун важив більше 8 кг. Стартова ціна лота - від 100 грн. Власником кавуна за дві тисячі гривень став місцевий житель - Тарас.
Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий Дмитро Комаров (відомий проектом Світ навиворіт на каналі 1+1) розповів, на що саме витратив гроші, які отримав, після того як продав на торгах своє елітне авто Сhrysler Сrossfire.
"Спеціально до Дня Незалежності ми доставили з Латвії партію машин для ЗСУ — понад 20 пікапів, джипи, мікроавтобус. Я хвилювався, коли вся ця партія вже стояла в Європі і "підтискали терміни". Здавалося, що встигнути неможливо. Але допомогла єдність — на перше прохання знайшлися волонтери, які допомогли організувати найскладнішу логістику і за кілька днів доставити всю колону", - говорить телеведучий.
Пізніше в Сумах 85-річний городянин Микола Іванович продав свою нерухомість (квартиру і дачну ділянку) і передав 35 тисяч доларів (близько 1,4 млн гривень) на потреби ЗСУ.
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