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Йде детонація: на винзаводі в Херсоні почався "салют" з російських боєприпасів

29 серпня 2022, 11:47

За інформацією місцевих Telegram-каналів, в Херсоні спалахнула пожежа і чутна детонація снарядів.

Вибухи в Херсоні
Вибухи в Херсоні / скріншот

У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні прогримів потужний вибух. Над місцевим винним заводом видніється стовп диму.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, там спалахнула пожежа і чутна детонація.

Судячи з усього, українські захисники продовжують успішно "демілітаризувати" російських окупантів.

Видео дня

Вибухи в Херсоні

Вранці, 29 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, була знищена частина, яку використовували військові РФ.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що було пряме попадання в будівлю, в якій перебували окупанти.

Зазначимо, що Збройні Сили України завдають точних ударів по мостах у Херсонській області, внаслідок чого російські війська стикаються з серйозними проблемами.

Вони не можуть перекидати значну кількість сил і техніки по естакадах. Ворог будує переправи, але українці б'ють і по них. Окупанти істерично підтягують резерви і знаходяться під пильною увагою.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні новини Херсона
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