Йде детонація: на винзаводі в Херсоні почався "салют" з російських боєприпасів

За інформацією місцевих Telegram-каналів, в Херсоні спалахнула пожежа і чутна детонація снарядів.
У тимчасово окупованому російськими військами Херсоні прогримів потужний вибух. Над місцевим винним заводом видніється стовп диму.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, там спалахнула пожежа і чутна детонація.
Судячи з усього, українські захисники продовжують успішно "демілітаризувати" російських окупантів.
Вибухи в Херсоні
Вранці, 29 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, була знищена частина, яку використовували військові РФ.
У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що було пряме попадання в будівлю, в якій перебували окупанти.
Зазначимо, що Збройні Сили України завдають точних ударів по мостах у Херсонській області, внаслідок чого російські війська стикаються з серйозними проблемами.
Вони не можуть перекидати значну кількість сил і техніки по естакадах. Ворог будує переправи, але українці б'ють і по них. Окупанти істерично підтягують резерви і знаходяться під пильною увагою.
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