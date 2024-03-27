Демобілізація після 36 місяців служби: у ВРУ розкрили важливу правку

Комітет не прийняв правку про демобілізацію після 36 місяців служби, яка мала б відбуватися без додаткових рішень Ставки.

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Коли відбудеться демобілізація військових / колаж: Главред, фото: Донецька окрема бригада сил територіальної оборони, УНІАН

Комітет Верховної Ради з нацбезепки, оборони та розвідки підтримав правку до мобілізаційного законопроєкту про демобілізацію після 36 місяців військової служби, але за рішенням президента.

Комітет відхилив правку про демобілізацію після 36 місяців служби, яка мала б відбуватися без додаткових рішень Ставки верховного головнокомандувача.

"Це моя правка. Я на ній наполягав. Але комітет не підтримав. Поки що Комітет підтримав правку Безуглої про демобілізацію після 36 місяців, але за рішенням Президента", - повідомив нардеп Олексій Гончаренко. відео дня

За його словами, в Раді "ідею демобілізації взагалі хоронять". Нардеп зазначив, що в Раді розмірковують над варіантом демобілізації після 36 місяців служби за умови, щоб військовослужбовець 18 із них проводив на передовій.

"І ще шукають варіанти. Але глобально, як концепт – не хочуть. Дуже погані новини", - додав політик.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Демобілізація в Україні: що відомо

Рада схвалила пропозицію Зеленського про демобілізацію строковиків. Верховна Рада затвердила президентський закон про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби після завершення терміну військової служби під час воєнного стану.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків на 12 місяців. 26 лютого цей закон, який підтримали народні депутати, підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а після цього свій підпис поставив і Зеленський.

Серед парламентарів ведуться дебати стосовно питань ротації та відпусток для військовослужбовців. Зеленський заявив, що зараз не існує демобілізації під час війни. Водночас президент визнав, що проведення мобілізації в країні не ідельне.

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