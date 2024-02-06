Безуглу виключили з партії, а 'відібрати' у неї Комітет депутати не змогли

Виключення Безуглої з партії не призведе до складання нею депутатського мандату.

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Безугла усе ще в Раді / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/bezuhlamariana

Депутати знову провалили винесення на розгляд постанови про звільнення Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови "оборонного" комітету. Водночас було схвалено її виключення з партії "Слуга народу".

Як повідомив у соцмережах депутат Ярослав Железняк, набралося всього 190 голосів, чого не вистачило.

На пленарному засіданні парламенту було ухвалено виключення Безуглої з правлячої партії. Тим часом УНІАН, посилаючись на підтвердження голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, пише, що "ще раніше" було задоволено заяву депутатки про вихід з партії від 11 січня.

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Однак виключення Безуглої з партії не призведе до складання нею депутатського мандату, оскільки парламентарка обиралась по округу на Оболоні Києва.

Сама нардепка пише, що звернулася до голови фракції "СН" у Раді Давида Арахамії та керівництва РВ, "щоб таки зачитали" її вихід із фракції "Слуга Народу" на засіданні у вівторок, 6 лютого.

"Відпустіть", - звернулася Безугла до Арахамії.

Марʼяна Безугла - скандали з участю депутатки

Наприкінці листопада Марʼяна Безугла опублікувала критичний пост про головнокомандувача Валерія Залужного, у якому звинуватила головкома у відсутності "плану" бойових дій на 2024 рік.

Це викликало у суспільства хвилю обурення. Саму депутатку закликали "викинути" з "оборонного" комітету. І хоча постанова про звільнення Безуглої і була зареєстрована у Раді 27 листопада, на засіданні ВР 19 січня парламентарі навіть не змогли зібрати голосів, щоб винести пропозицію на голосування.

За інформацією видання РБК-Україна, відставку Безуглої пригальмували в Офісі президента, оскільки депутатку там вважають "своєю".

Сама парламентарка заявила про вихід зі "Слуги народу". Безугла відповіла, що їй "не потрібна слабка фракція та партія", але вона продовжить підтримувати ініціативи президента.

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