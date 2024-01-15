Польща проти продовження торговельних пільг для України: FT розкрило деталі

Однак, позиція Польщі стосовно продовження торговельних пільг для України не вплине на остаточний результат.

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Польша проти продовження торговельних пільг для України / колаж: Главред, фото: УНІАН, UNAS

Польща виступить проти пропозиції Європейської комісії продовжити ще на рік режим пільгової торгівлі для України, яку можуть оголосити вже у вівторок, 16 січня.

Виконавчий орган ЄС, як очікується, 16 січня запропонує продовжити до червня 2025 року призупинення дії тарифів та імпортних квот на українську продукцію, щоб допомогти втримати економіку України на плаву, передає видання Financial Times.

Очікується, що Єврокомісія доповнить пропозицію положенням, яке дозволить швидко зупинити український експорт, якщо він заполонить ринок у деяких країнах-членах.

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Попри зміну влади минулого року, Польща на практиці не відмовилась від протекціоністської політики попередників "Права і справедливості". За даними FT, Варшава хоче укласти з Києвом угоду про експортне ліцензування продукції - подібну до тієї, яку Україна погодила з Румунією та Болгарією.

"Основна частина роботи полягає в діалозі між двома столицями (Варшавою та Києвом, - Ред.)", - сказав виданню на умовах анонімності один з дипломатів ЄС.

Однак, видання вказує, що позиція Польщі стосовно продовження торговельних пільг для України не вплине на результат, оскільки це рішення ухвалюється більшістю голосів.

Нагадаємо, що Польща погрожує заблокувати безмитну торгівлю України з ЄС. Польський комісар Януш Войцеховський закликає до кількісних обмежень на цукор та м'ясо птиці, бо цей імпорт "загрожує дестабілізувати ринок ЄС".

Уряд Польщі домовився з фермерами про розблокування кордону з Україною. Міністр зобов'язався виконати вимоги фермерів. Згідно з угодою, Польща має виділити субсидії на кукурудзу у розмірі одного мільйона злотих.

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