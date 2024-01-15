100 нардепів Верховної Ради можна мобілізувати до ЗСУ - нардеп

Народний депутат вважає, що потрібно вдосконалювати чинне законодавство з питань мобілізації.

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Депутатів можуть мобілізувати до ЗСУ / колаж: Главред, фото: УНІАН, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Народний депутат Верховної Ради України IX скликання Михайло Цимбалюк вважає, що чинні народні депутати України мають підлягати мобілізації.

"Законопроєкт про мобілізацію не мав шансів проходження в тому вигляді, але було потрібно три тижні, щоб уряд це усвідомив. Наразі законопроєкт відкликаний. Комітет ВР з питань національної безпеки й оборони напрацював пропозиції. Очікуємо, що нову версію запропонує Кабмін, а документи готує Міноборони. Немає сумніву, що потрібно вдосконалювати чинне законодавство з питань мобілізації. Мобілізація має бути справедливою. Потрібно негайно демобілізувати всіх строковиків. Ці люди вже відслужили свої терміни, їх потрібно відпустити додому", - зауважив Цимбалюк в ефірі телеканалу Еспресо.

За словами народного депутата, щодо справедливості, то чинні народні депутати України теж мають підлягати мобілізації. Однак, потрібно виробити норму, як зберегти чинною ВР.

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"Ворог зацікавлений, щоб Верховна Рада була недієздатна. Яка не зможе ухвалювати закони, продовжувати воєнний стан, мобілізацію, а для цього потрібно 300 нардепів. Сьогодні є 401 народний депутат. Якщо відкинути тих, хто не підлягає мобілізації - це жінки, багатодітні чоловіки, кому є 60+, то приблизно сотню народних депутатів можна мобілізувати. Тоді громадянське суспільство буде усвідомлювати, що нарешті в країні наступає справедливість стосовно мобілізації", - наголосив Цимбалюк.

Мобілізація в Україні: останні новини

Нагадаємо, що Міноборони підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію. Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації. Строковиків можуть відпустити додому.

Із законопроекту про мобілізацію можуть прибрати бронь для депутатів. За словами одного з депутатів від "Слуги народу", залишиться зокрема норма про обмеження для ухильників. Вся справа в тому, що поки незрозуміло, як розширити базу мобілізованих.

Стало відомо, що відстрочки від мобілізації по групі інвалідності не буде. Нардеп Олена Мошенець повідомила, що у новій редакції законопроекту прописані норми, які передбачають відстрочку від мобілізації за списком певних захворювань.

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