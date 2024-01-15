УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

100 нардепів Верховної Ради можна мобілізувати до ЗСУ - нардеп

Юлія Закрепа
15 січня 2024, 19:44
Народний депутат вважає, що потрібно вдосконалювати чинне законодавство з питань мобілізації.
100 нардепів Верховної Ради можна мобілізувати до ЗСУ - нардеп
Депутатів можуть мобілізувати до ЗСУ / колаж: Главред, фото: УНІАН, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Народний депутат Верховної Ради України IX скликання Михайло Цимбалюк вважає, що чинні народні депутати України мають підлягати мобілізації.

"Законопроєкт про мобілізацію не мав шансів проходження в тому вигляді, але було потрібно три тижні, щоб уряд це усвідомив. Наразі законопроєкт відкликаний. Комітет ВР з питань національної безпеки й оборони напрацював пропозиції. Очікуємо, що нову версію запропонує Кабмін, а документи готує Міноборони. Немає сумніву, що потрібно вдосконалювати чинне законодавство з питань мобілізації. Мобілізація має бути справедливою. Потрібно негайно демобілізувати всіх строковиків. Ці люди вже відслужили свої терміни, їх потрібно відпустити додому", - зауважив Цимбалюк в ефірі телеканалу Еспресо.

За словами народного депутата, щодо справедливості, то чинні народні депутати України теж мають підлягати мобілізації. Однак, потрібно виробити норму, як зберегти чинною ВР.

відео дня

"Ворог зацікавлений, щоб Верховна Рада була недієздатна. Яка не зможе ухвалювати закони, продовжувати воєнний стан, мобілізацію, а для цього потрібно 300 нардепів. Сьогодні є 401 народний депутат. Якщо відкинути тих, хто не підлягає мобілізації - це жінки, багатодітні чоловіки, кому є 60+, то приблизно сотню народних депутатів можна мобілізувати. Тоді громадянське суспільство буде усвідомлювати, що нарешті в країні наступає справедливість стосовно мобілізації", - наголосив Цимбалюк.

Мобілізація в Україні: останні новини

Нагадаємо, що Міноборони підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію. Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації. Строковиків можуть відпустити додому.

Із законопроекту про мобілізацію можуть прибрати бронь для депутатів. За словами одного з депутатів від "Слуги народу", залишиться зокрема норма про обмеження для ухильників. Вся справа в тому, що поки незрозуміло, як розширити базу мобілізованих.

Стало відомо, що відстрочки від мобілізації по групі інвалідності не буде. Нардеп Олена Мошенець повідомила, що у новій редакції законопроекту прописані норми, які передбачають відстрочку від мобілізації за списком певних захворювань.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація війна в Україні ЗСУ Верховна Рада народні депутати
Реклама

Головне за день

Великий пакет допомоги на період до 2028 року: Швейцарія заявила про підтримку України

Великий пакет допомоги на період до 2028 року: Швейцарія заявила про підтримку України

21:25 Політика
"Буде гаряча фаза війни": Данілов закликав Захід прискорити підготовку

"Буде гаряча фаза війни": Данілов закликав Захід прискорити підготовку

20:17 Політика
100 нардепів Верховної Ради можна мобілізувати до ЗСУ - нардеп

100 нардепів Верховної Ради можна мобілізувати до ЗСУ - нардеп

19:44 Україна
Всі головні новини

Популярне

Леонтьєв вперше за 4 роки вийшов на сцену - тремтячий співак потрапив на фото 17302

Леонтьєв вперше за 4 роки вийшов на сцену - тремтячий співак потрапив на фото

Гороскоп на завтра 16 січня 2024: Скорпіони - економте, Овнів підведе шлунок 13856

Гороскоп на завтра 16 січня 2024: Скорпіони - економте, Овнів підведе шлунок

Путін хоче захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області - ГУР 10783

Путін "хоче" захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області - ГУР

І духу не буде: як позбутися від мишей в погребі за 3 кроки 9276

І духу не буде: як позбутися від мишей в погребі за 3 кроки

Останні новини

21:25

Великий пакет допомоги на період до 2028 року: Швейцарія заявила про підтримку України

21:18

"Буферна зона на 150 км": Світан пояснив удари ЗСУ артилерією по Росії

21:06

Сергій Бубка закликає підтримати українських спортсменів на Олімпіаді-2024

21:03

Експерт з дитячого сну поділився простим способом для укладання новонароджених

20:31

Галкіну в Еміратах влупили штраф в 1 млн грн за солоні антиросійські жарти

До виборів Путіна Росія спробує захопити два міста - Роман СвітанДо виборів Путіна Росія спробує захопити два міста - Роман Світан
20:19

Один знищили, залишилося чотири: А-50 наводив ракети й шпигував за ЗСУ – експерт

20:17

"Буде гаряча фаза війни": Данілов закликав Захід прискорити підготовку

19:52

Порошенко купив за донати українців облігацій на 156 млн під 30% власного прибутку - експерт

19:44

100 нардепів Верховної Ради можна мобілізувати до ЗСУ - нардеп

Реклама
19:15

Місячний календар на 16 січня: які можливості чекають у цей день

19:06

Taurus можуть зруйнувати Кримський міст: у Бундестазі вимагають передати Києву ракети

18:57

"Вибухнув": Буданов відповів, як втрата РФ А-50 та Іл-22 вплине на фронт

18:40

РФ хоче відбити позиції на півдні: Cирський розповів про успішні контратаки ЗСУ

18:39

Віталій Портников. Росія втрачає літакиВідеоблоги

18:39

В Україні зміниться погода і налетить шторм: яка небезпека чекає на українців

18:36

Лише люди з високим IQ знайдуть помилку на картинці: надзвичайно складна загадка

18:21

Як вибити російські установки С-300?Погляд

18:00

Для одних - панацея, для інших - заборонений плід: чим корисна квашена капуста

17:59

РФ "викололи очі": збитий А-50 наводив ракети на цілі в Україні – Сили оборони

17:59

350 "Шахедів": військова розвідка розкрила виробництво дронів у Росії

Реклама
17:35

Новий наступ відразу на 5 напрямках: полковник ЗСУ попередив про плани окупантів

17:32

Музикант популярного українського рок-гурту воює на боці окупантів

17:31

Повернувся в Україну і став на її захист: на фронті загинув воїн з Чернігівщини

17:25

"2 жирні цілі за один раз": в Повітряних силах розказали важливі подробиці збиття літаків

17:20

Окупанти накопичують великі резерви у Донецьку: готуються до нового наступу на Авдіївку

17:10

Favbet Foundation передав десантникам ЗСУ черговий пікап Nissan Navara

16:46

Стотисячний кулак для захоплення міста-мільйонника: Світан про загрозу нового штурму РФВідео

16:45

У Польщі закликають готуватися до нової хвилі біженців з України

16:27

Потрібен тільки контейнер: простий лайфхак вбереже від почорніння бананів до 15 днів

16:26

Зверніть увагу перед приготуванням: чому яєчні жовтки мають різний колір

16:18

Почнеться смуга з бідами: що не можна брати в руки 16 січня

16:14

Нова війна вже через 5 років: Британія відправляє 20 тисяч солдатів до Європи

15:57

"Принижує мене, як людину": Мурат Налчаджиоглу висловився про розлучення з Реус

15:52

А-50 знищений разом з екіпажем, на Іл-22 є поранені: ЗМІ розкрили деталі

15:43

"НАТО готується до війни з Росією": в Альянсі зробили заяву про статтю Bild

15:39

Чому не можна носити телефон у кишені: лікар Юрій Габорець дав несподівану відповідьВідео

15:11

Знищення літаків РФ над Азовським морем: з'явилися перші фото підбитого Іл-22

15:07

Зеленський прилетів у Швейцарію: президент розкрив плани поїздки

14:57

Лукашенко відправив до Росії своїх військових: чим окупанти "навчать" білорусів

14:55

Посилять наступ на п'яти напрямках: експерт розкрив план Кремля перед виборами ПутінаВідео

Реклама
14:50

"Дістали на межі": ЗСУ могли збити А-50 над Азовом "блукаючим ЗРК" – експерт

14:48

Велика ціль: що сталося з літаком А-50, який знищили ЗСУ, і скільки "тарілок" ще залишилось

14:06

Можуть почати штурм 2 міст: полковник ЗСУ назвав напрямок нового наступу Росії

13:49

Харчишин у "ЖВЛ Представляє" відверто розповів про сина-військового та втрату домуВідео

13:40

На телеканалі 2+2 – прем’єра документального проєкту про Дениса Монастирського

13:35

Танкові полки йдуть на штурм: РФ вибрала нову ціль – у ЗСУ назвали напрямок

13:29

РФ може напасти на НАТО: в Естонії розповіли, як запобігти сценарію

13:10

Чому в СРСР не робили балкони на першому поверсі: на це є цілих 3 причини

12:47

Китайський гороскоп на 16 січня 2024: Мавпі - демонстрація талантів, Козі - фокус на близьких стосунках

12:44

Побачать лише одиниці: тільки обрані зможуть знайти кота на картинці за 5 секунд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти