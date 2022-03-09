Працює Javelin: ЗСУ філігранно знищили техніку противника на Харківщині

ЗСУ філігранно знищив техніку противника на Харківщині / скріншот з відео

В Харківській області Javelin Захисників України вразив російський танк з відстані 2 км.

Відповідне відео з'явилося в соцмережах.

"Харківська область. Javelin вразив ціль з відстані близько 2 км, танкісти навіть не встигають зрозуміти, що сталося. Welcome to hell, сволоти! Ваших похоронів вдома не буде! Ви залишитеся в Україні у вигляді летючого вугілля і білого попелу!",- йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, раніше на Харківщині Збройні сили України знищили колону ворожої військової техніки. Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили чотири одиниці техніки, після чого ще три впали в кювет.

Також повідомлялося, що 8 березня у Вовчанському районі на Харківщині російські окупанти висадили десантно-штурмову групу з 3 вертольотів. 120 осіб планували рухатися до Харкова, але ЗСУ ліквідували 70 осіб прямо на місці.

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