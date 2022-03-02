Бригада розбита, комбриг драпанув: під Харковом ЗСУ знищили БТГ окупантів

Знищена техніка окупантів РФ / УНІАН

У Харківській області українські військові із застосуванням американських ПТРК Javelin розгромили 200-ту мотострілецьку бригаду окупаційних ЗС Росії.

Про це розповів журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

"Сьогодні відвідав місце розгрому 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ під Харковом. На цьому місці розрахунок українського ПТРК Джавелін знищив російську САУ 2С3 Акація, машина розлетілася на атоми разом з екіпажем. На цих полях я особисто нарахував понад 30 одиниць. 1-шу БТГР 200-ї бригади очолював особисто комбриг полковник Денис Курило", - каже журналіст.

Він пояснив, що знищена бригада ЗС РФ вважається однією з найбільш елітних бойових частин російської армії, яка отримує найсучасніше озброєння.

"Тепер ця бойова техніка поповнила склад однієї з бригад ЗСУ. А батальйон вже поповнений мотивованими резервістами, що розвозяться виключно на трофейних російських камазах. А полковнику Курило і обставинам його втечі я скоро присвячу нові ролики", - додав Бутусов.

Реклама

читайте такожРФ завдала нових ракетних ударів по Україні: серед загиблих - діти

Раніше повідомлялося, що в ході наполегливих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36-ї армії (Улан-Уде) Східного військового округу РФ.

У Сіверському районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ РФ, зазначається в повідомленні.