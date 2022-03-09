Війна в Україні: росіяни уже втратили понад 12 тисяч солдатів і 317 танків

Разгромленная российская техника / Полтавская ОГА

Росіяни від початку широкомасштабного вторгнення на територію України 24 лютого і до цього дня, 9 березня, втратили уже понад 12 тисяч особового складу військ.

Також в окупантів стало менше на 317 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Крім цього, втрати окупаційних військ за ці майже два тижні такі:

бойових броньованих машин ‒ 1070 од,

артилерійських систем – 120 од,

РСЗВ – 56 од,

засоби ППО – 28 од,

літаків – 49 од,

гелікоптерів – 81 од,

автомобільної техніки – 482 од,

кораблів і катерів – 3 од,

цистерн з паливно-мастильними матеріалами – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

У Генштабі зазначають, що дані зараз уточняються, адже через високу інтенсивність бойових дій підрахунок ускладнюється.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, розпочалася 14-та доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. У Генштабі ЗСУ розповіли, що серед особового складу окупаційних військ поширюються панічні настрої через величезні втрати в живій силі і техніці в той час, як угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію в межах певних операційних зон.

Раніше розвідка США повідомила, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до ескалації в Україні. Російський президент зараз "злий і засмучений", і він може спробувати роздавити українську армію, незважаючи на жертви серед мирного населення.

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