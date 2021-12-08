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Тортури біля школи тривали півтори години: підлітки по-звірячому побили ногами трьох дівчаток

8 грудня 2021, 10:07

Батьки постраждалих кажуть, що їх просять забрати заяви з дільниці. Родичі однієї з дівчат, які брали участь у побитті, працюють в поліції.

Бійка в школі
У Запоріжжі на шкільному подвір'ї підлітки влаштували моторошну бійку / misionesonline.net/

У Запоріжжі група підлітків влаштувала розправу над трьома школярками. Дівчаток били майже півтори години ввечері на шкільному стадіоні. Попри численні травми, правоохоронці порушили провадження лише за статтею про легкі тілесні ушкодження.

Бійка сталася на спортивному майданчику однієї зі шкіл Шевченківського району Запоріжжя. Того вечора неповнолітніх викликали на шкільний двір нібито для того, щоби віддати телефон, який раніше вкрала одна з нападниць, передає ТСН.

Але замість цього школярок стали жорстоко бити й вимагати гроші за пошкоджений під час ударів манікюр.

Тортури на шкільному стадіоні тривали майже півтори години. Все це один зі свідків знімав на відео. Найактивнішу участь у побитті брали четверо дівчат. Вони били руками, ногами, в голову.

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Як повідомляв Главред, у постраждалих - відбито нирки, перелом носа і втрата зору.

Дівчатка написали заяви в поліцію. Але розслідування справи фактично не рухалося.

Батьки постраждалих кажуть, що їм надходять пропозиції від рідних нападників забрати заяви з дільниці. Родичі однієї з дівчат, які брали участь у побитті, працюють в поліції.

Майже всі нападники, жертви і свідки – жителі одного району. Діти навчаються в різних навчальних закладах. У двох з них адміністрація провела з підлітками бесіди про неприпустимість булінгу. Ще в одному ліцеї старшокласницю, яка брала участь у побитті, відсторонили від навчального процесу на час слідства.

16-річна нападниця, яка була найактивнішою й дуже жорстокою, заняття майже не відвідує. У навчальному закладі її називають дуже проблемною дитиною. Батьки дівчини попросили педагогів їм не дзвонити, бо самі не мають впливу на доньку.

Після того як відео побиття дітей з'явилося в Мережі, правоохоронці перекваліфікували провадження - тепер це не легкі тілесні ушкодження, а хуліганство і вимагання.

Вирішується питання про повідомленя зловмисницям про підозру. Днями підозрюваним мають обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області медики приїхали за викликом і констатували смерть 4-річної дівчинки. На її тілі виявили сліди побоїв приблизно тижневої давності. Судмедексперти переконані, що саме ці травми і стали для дівчинки смертельними.

У "швидку" зателефонував сам батько. Коли медики приїхали, дитина була мертва, причому смерть настала задовго до виклику. За даними медиків, смерть дитини могла наступити внаслідок черепно-мозкової травми і крововиливу в мозок. У побитті підозрюють батька дитини.

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