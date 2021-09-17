У Миколаєві 12-літній школяр потрапив до лікарні з важкими травмами після побиття однокласниками

У Миколаєві школярі жорстоко побили однокласника / mchildren.ru

У Миколаєві в одній зі шкіл сталося жорстоке побиття учня. Постраждалим виявився 12-річний школяр.

З важкими травмами живота він потрапив до лікарні, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

Конфлікт стався між учнями одного класу. Однокласники напали і побили хлопчика.

Як розповіли правоохоронці, травми 12-річний хлопчик отримав на шкільному спортивному майданчику. Там у нього стався конфлікт з однокласниками.

У поліції вирішують питання про надання правової кваліфікації. Поліцейські встановлюють всі обставини події та проводять першочергові слідчі дії.

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Правоохоронці опитали учасників конфлікту, свідків та очевидців, педагогів та адміністрацію навчального закладу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що учень 5-го класу школи в селі Малинівка Запорізької області систематично протягом декількох років піддається принизливому відношенню, образам та іншому психологічному насильству з боку вчительки англійської мови.

При цьому жінка є директором цієї школи.