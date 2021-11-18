Були побої тижневої давності: відомі нові деталі загибелі 4-річної дівчинки після побиття батьком

У побитті 4-річної дівчинки на Дніпропетровщині підозрюють рідного батька / pixabay

У Дніпропетровській області медики приїхали за викликом і констатували смерть 4-річної дівчинки. На її тілі виявили сліди побоїв приблизно тижневої давності. Судмедексперти переконані, що саме ці травми і стали для дівчинки смертельними.

У "швидку" зателефонував сам батько. Коли медики приїхали, дитина була мертвою, причому смерть настала задовго до виклику, передає ТСН. За даними медиків, смерть дитини могла стати наслідком черепно-мозкової травми і крововиливу в мозок.

"Тіло дитини знаходилося в ліжку. За словами батьків, дівчинка три дні не вставала, відмовлялася від їжі. На тілі були синці різних розмірів. Було трупне задубіння, оскільки смерть настала не щойно. Також була деформація лівої ноги", - розповів директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

Слідчі затримали батька дівчинки. За попередньою інформацією, саме він наніс тілесні ушкодження дитині, які призвели до летального результату. Чоловікові оголосили підозру. Якщо його провину доведуть, то він може сісти у в'язницю на 15 років.

Крім загиблої Олі, в сім'ї є ще два шестирічних хлопчика. У сільраді кажуть, що сім'я не перебувала на обліку як неблагонадійна. Проте в їхній будинок навідувалися представники соцслужб, оскільки сім'я жила бідно.

Реклама

Батько ніде не працював. Соцпрацівники не помічали у нього агресії щодо дітей. Діти ходили в дитячий сад і не скаржилися, що їх б'є хтось із батьків.

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Людмила Горнатко розповіла, що батько заперечує, що бив дитину. Мати дівчинки також запевняє, що не бачила, щоби чоловік бив дочку.

"Оля падала, можливо, але він їй нічого не робив. Він стверджував, що він її не бив і він її не вбивав. Він допомагав - проводив їй реанімаційні заходи, штучне дихання, але це не допомогло", — розповіла чиновниця.

За інформацією правоохоронців, 38-річного чоловіка раніше притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Правда, деталі в поліції не розголошують.

Як повідомляв Главред, в кінці серпня госпіталізували до медзакладу у стані коми 7-річного Андрійка з Черкас. На тілі у хлопчика були жахливі травми. У лікарню його забрали з будинку нерідних бабусі й дідуся.

Дитину знайшли у дворі будинку поблизу дитячого парку. Травми тілі свідчили про тортури. Також у бідного хлопчика були пролежні, які говорили про те, що він кілька днів лежав без свідомості.

Понад два тижні хлопчик боровся за життя, але медики не змогли його врятувати.

Нерідна бабуся хлопчика Вікторія Лясова, яку 31 серпня заарештували прямо під час засідання суду, заявила, що хлопчик грав на приватному подвір'ї та впав з купи цегли.

Пізніше жінка змінила свої свідчення про те, де і як травмувалася дитина. Вона сказала, що Андрюша отримав травми поза домом і двором.

Хлопчик помер 5 вересня. Дитина так і не прийшла до тями.

Читайте також: