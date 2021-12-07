Відбиті нирки і втрата зору: у Запоріжжі школярки влаштували криваву бійку

Дівчат по-звірячому били ногами по обличчю / pixabay

У Запоріжжі між школярками стався жахливий інцидент. Юні дівчата влаштували криваві бої.

На відео опублікованому у Телеграм-каналі its_zp, видно, що бійка сталася на спортивному майданчику однієї зі шкіл Шевченківського району Запоріжжя.

Кілька неповнолітніх дівчат побили трьох школярок через поцілунок з хлопцем однієї з нападників.

В результаті жахливих побоїв у постраждалих відбиті нирки, перелом носа і втрата зору.

Більш того, "організатор" побиття вимагала з потерпілих гроші і лякала зв'язками в поліції.

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читайте такожВ Анталії померла Українка: консульство шукає рідних дівчиниУ поліції повідомили, що це сталося ще 22 Листопада. За фактом побиття вже відкрили кримінальне провадження за заявою батьків потерпілих.

"Попередньо подію кваліфікували за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За фактом відомості були внесені до ЄРДР. Всі потерпілі дівчата 2007, 2008 і 2005 років народження були направлені на проходження судово-медичної експертизи. Згідно з її висновками, тілесні ушкодження двох постраждалих кваліфікуються як легкі, ще одна експертиза триває", - зазначили в поліції.

Нападниками виявилися чотири дівчини віком від 15 до 16 років.

"Після того як відео було оприлюднено в соціальній мережі, по процесуальному керівництву Шевченківської окружної прокуратури, кримінальне провадження було перекваліфіковано на ч.2 ст. 296 (хуліганство), а також відкрито ще за ч. 2 ст. 189 (вимога) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше в одній з київських шкіл вчитель матюками обзивав дітей. Школярі були збудовані в ряд і слухали педагога.

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