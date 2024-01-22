Намагався втекти за кордон: сина Гринкевича затримали в Одесі

Роман Гринкевич намагався сьогодні вранці виїхати за кордон, але був затриманий правоохоронцями.

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Роман та Ігор Гринкевичі / Колаж: Главред, фото: HOPE.UA

В Одесі затримали Романа Гринкевича - сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Затримання відбулося сьогодні о 6:50 ранку при спробі перетину кордону. Про це заявив під час брифінгу 22 січня генпрокурор Андрій Костін.

"При спробі перетину кордону затримано п'ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 млрд грн", - сказав Костін.

РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах пише про те, що затриманий саме Роман Гринкевич.

відео дня

Дивіться відео - Андрій Костін повідомив, що в Одесі затримали п'ятого фігуранта справи Гринкевича:

За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з ттого часу готувався перетнути державний кордон і виїхати за межі країни.

19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Держбюро розслідувань опублікувало фото затримання Гринкевича-молодшого:

Роман Гринкевич затриманий / Фото: ДБР

Роман Гринкевич / Фото: ДБР

Роман Гринкевич / Фото: ДБР

На даний момент вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Дивіться відео-кадри затримання Романа Гринкевича:

Справа Гринкевича

Наприкінці грудня працівники ДБР затримали Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів хабара одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній.

30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 429 млн 440 тис. грн.

За даними ДБР, компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень. Однак багато контрактів не були виконані, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитку становить 1,2 мільярда гривень.

11 січня стало відомо, що майно Ігоря Гринкевича було заарештовано.

Всім учасникам, включаючи Ігоря та Романа Гринкевича, повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, а також шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України).

Трьом фігурантам у справі про постачання для ЗСУ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

18 січня в Державному бюро розслідувань заявили, що Гринкевич-молодший втік.

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