У Міноборони виправдалися після нового скандалу з цінами на продукти військовим

У Міноборони України назвали некоректним порівняння цін на продукти, які купує відомство, з цінами на продукти для ГУР.

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Міноборони виправдалось через ціни на продукти військовим / Колаж фото 95-а окрема десантно-штурмова бригада, ua.depositphotos.com

В Україні спалахнув новий скандал через різницю у вартості продуктів, які купує Головне управління розвідки України та Міністерство оборони України. ГУР купує продукти за вдвічі нижчими цінами. Однак у Міноборони вважають, що подібні порівняння є некоректними. Про це заявили у відомстві.

Там зазначили, що ціни на закупівлю продуктів для ЗСУ порівнювались із цінами на закупівлю продуктів для окремої військової частини ГУР, яка дислокується у Києві.

"Дана інформація подається некоректно ... Порівнюється категорично не тотожні речі", - зазначили в Міноборони України.

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У відомстві наголосили на тому, що Міноборони здійснює не просто закупку продуктів харчування, а комплексну послугу, у ціну якої включена й доставка у будь-яку точку України, навіть у зону бойових дій.

"Послуга з організації харчування, по суті, це формат "їжа ходить за військовослужбовцем". Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця складає від 137,04 грн до 144,06 грн на добу", — йдеться у заяві.

У Міноборони додали, що під час виконання бойових завдань, розвідники харчуються за тим самим принципом, як і всі військовослужбовці ЗСУ, тобто за укладеними міністерством договорами.

Скандал із "завищеними цінами" на продукти

21 січня видання Дзеркало тижня опублікувало статтю, посилаючись на "злиті" документи, в якій порівнювались ціни закупівлі продуктів для військовослужбовців і ціни на ці ж продукти в супермаркеті. У статті під назвою "Тилові пацюки Міноборони під час війни "пиляють" на харчах для ЗСУ більше, ніж за мирного життя" розміщена скан-копія нібито контракту на 13 мільярдів гривень.

У Міноборони заявили, що ЗМІ поширюють відомості з ознаками навмисних маніпуляцій, які вводить в оману.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав подібні заяви "повною маячнею" та "штучною атакою з метою маніпуляції". Резніков запевнив, що "завищені" ціни насправді виявились звичайною помилкою. Журналісти, які публікували інформацію щодо цін, порівнювали їх, наприклад, з десятком яєць або пляшкою чи банкою іншого продукту. Виявилось, що ціна була вказана не за штуку, а за кілограм продукту.

26 квітня видання "Наші гроші" оприлюднило матеріал, в якому зазначило, що деякі продукти, які купувало ГУР, удвічі дешевці, ніж ті, які для бійців ЗСУ купувало Міністерство оборони України.

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