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"Намагався розставити мені ноги": у поїзді "Київ-Львів" мало не зґвалтували жінку

29 сентября 2021, 13:12

Пасажирка розповіла про напад у соцмережах.

вагон СВ
вагон СВ / УНИАН

У поїзді сполученням "Київ Пасажирський-Львів" пасажир СВ-купе намагався зґвалтувати свою попутницю. Про це сама жінка розповіла в соцмережі.

За словами пасажирки Надії Кушнір, вона їхала в одному купе з незнайомим чоловіком. Спочатку він розповідав їй про дружину і дітей, далі почав говорити якісь дурниці, потім роздягнувся і показував "відсутність у себе пупка", пише "ТСН."

"Я не знаю, чому я тоді не пішла з цього СВ, а просто сказала, що я не хочу і не буду. Далі він не затикався, але не чіпав мене, і тільки розповідав, яка я погань і що у мене в житті ні*** не вийде. Я розвернулася до стінки, він закрив двері, стягнув з мене ковдру, сам став на коліна і намагався розставити мені ноги і ліз цілуватися", — розповідає постраждала.

За її словами, врятуватися від зґвалтування їй вдалося голосно закричавши - чоловік розгубився, а вона до кинулася провідниці. Пасажирка заявила, що в підсумку її переселили до якогось чоловіка, який викупив всі СВ один.

Читайте также"Ви голенькі спите або переодягаєтеся?": у поїзді УЗ чоловік чіплявся до дівчат і розпускав руки"Чесно кажучи, мене досі трясе і нудить, і я всю ніч не могла навіть поворухнутися, боялася вийти з купе. Добре, що мене забрали з поїзда і довезли додому і я жива-здорова", - каже Надія.

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В "Укрзалізниці" на подію відреагували

Керівник з комунікацій пасажирської філії УЗ Олександр Шевченко попросив пасажирку уточнити деталі поїздки для проведення аналізу дій співробітників поїзної бригади.

"У мене прохання дати деталі поїздки (рейс, дата, вагон, місце), щоб ми зі свого боку теж провели розбір і проаналізували дії поїзної бригади. Провідник, на жаль, не може точно знати того, що відбувається за закритими дверима купе, але в разі скарги на домагання він повинен викликати поліцію на найближчу станцію — такі випадки, на жаль є. Якщо квиток вашого сусіда був електронний, ми його можемо відстежити і додати до заяви в поліцію. Зайвий раз попрошу викликати в таких випадках поліцію невідкладно (через начальника поїзда в ідеалі, прибудуть до найближчої станції, вже налагоджена взаємодія), так набагато більше шансів швидко і ефективно все залагодити", - зазначив Шевченко.

Раніше ми розповідали, що на Закарпатті троє неповнолітніх зґвалтували 14-річну дівчинку. Копи підозрюють, що до зґвалтування причетні два 15-річних і 14-річний підлітки, які живуть в одному селі з потерпілою.

Автор: Сергій Кущ
viber
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