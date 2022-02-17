"Намагалася давати синові все найкраще": під Одесою жінка кинулася під поїзд через кредити

Жінка залишила передсмертну записку / Поліція Одеської області

У селищі Слобідка на Одещині жінка кинулася під поїзд, залишивши передсмертну записку.

Загиблу звали Олена, вона працювала головним бухгалтером однієї з міських лікарень, розповіли сусіди жінки журналістам "Новини.LIVE Odesa"

"Просто немає сенсу далі жити"

Передсмертна записка була адресована її 17-річному синові Олександру.

"Я любила тебе як могла. Я загнала себе в глухий кут. Просто немає сенсу далі жити...", - було написано в записці.

читайте такожХотів накласти на себе руки в прямому ефірі: у Львові від суїциду врятували 21-річного хлопця"Вона намагалася давати своєму єдиному синові все краще. Хороший коледж, де він добре вчиться. Зараз навчається у вищому навчальному закладі на фізико-хімічному факультеті, куди вступив самостійно. Мама йому допомагала підготуватися до іспитів, вони розбирали разом біологію, фізику. Відносини між сином і матір'ю були звичайними. Сім'я не п'є, вихована, вели нормальний спосіб життя. Багато читали як син, так і його мама. Завжди було про що поговорити, товариська і активна сім'я", – розповіла знайома загиблої.

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Навіщо вона брала кредити - ніхто не знає

З'ясувалося, що Олена брала в кредит величезні суми коштів. На думку знайомих, це основна причина відчайдушного кроку, на який наважилася жінка.

"Навіщо вона їх брала - ніхто не знає. Які у неї були проблеми, залишилися тільки припущення. У них було все - житло, їжа, хороша робота. Про свої проблеми ніколи нікому не розповідала. Якби розповіла - ми б їй допомогли", - додає сусідка Олени.

Раніше ми розповідали, що в Рівному поїзд протаранив фуру на залізничному переїзді, однак ціною власного здоров'я машиніст не допустив перевертання поїзда.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківській області під потяг потрапив легковий автомобіль. Для водія авто і його пасажирки це зіткнення стало смертельним – вони загинули на місці події.

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