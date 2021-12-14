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На Прикарпатті потяг розчавив авто: у жахливій аварії загинули чоловік і жінка

14 грудня 2021, 11:13

Водій автомобіля проігнорував червоне світло світлофора і виїхав на колії.

Водій і пасажирка автомобіля загинули внаслідок зіткнення з потягом / Поліція Івано-Франківщини

На Івано-Франківщині під потяг потрапив легковий автомобіль. Для водія авто і його пасажирки це зіткнення стало смертельним – вони загинули на місці події.

Трагедія сталася близько опівночі у понеділок, 13 грудня, між селами Угринів і Клузів, повідомляє поліція Івано-Франківщини.

У поліції зазначають, що водій легковика намагався проїхати на червоне світло.

"29-річний водій ВАЗ, мешканець Івано-Франківська, рухався у напрямку села Угринів і на регульованому залізничному переїзді виїхав на заборонений сигнал світлофора", – йдеться у повідомленні.

Пасажирським потягом "Київ – Івано-Франківськ" керував 40-річний машиніст зі Львівщини. На момент аварії він був тверезим, стверджують правоохоронці.

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Водій намагався проїхати на червоне світло, кажуть у поліції / Поліція Івано-Франківщини

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Триває досудове розслідування", – додають в поліції.

Нагадаємо, на Луганщині в Старобільському районі у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус. Автобус занесло на дорозі через ожеледь, він злетів у кювет і перевернувся. Внаслідок аварії загинув один пасажир мікроавтобуса. Ще шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі поїзд переїхав залізничника, який ремонтував колії.

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