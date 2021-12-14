На Прикарпатті потяг розчавив авто: у жахливій аварії загинули чоловік і жінка

Водій автомобіля проігнорував червоне світло світлофора і виїхав на колії.
На Івано-Франківщині під потяг потрапив легковий автомобіль. Для водія авто і його пасажирки це зіткнення стало смертельним – вони загинули на місці події.
Трагедія сталася близько опівночі у понеділок, 13 грудня, між селами Угринів і Клузів, повідомляє поліція Івано-Франківщини.
У поліції зазначають, що водій легковика намагався проїхати на червоне світло.
"29-річний водій ВАЗ, мешканець Івано-Франківська, рухався у напрямку села Угринів і на регульованому залізничному переїзді виїхав на заборонений сигнал світлофора", – йдеться у повідомленні.
Пасажирським потягом "Київ – Івано-Франківськ" керував 40-річний машиніст зі Львівщини. На момент аварії він був тверезим, стверджують правоохоронці.
"Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Триває досудове розслідування", – додають в поліції.
Нагадаємо, на Луганщині в Старобільському районі у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус. Автобус занесло на дорозі через ожеледь, він злетів у кювет і перевернувся. Внаслідок аварії загинув один пасажир мікроавтобуса. Ще шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження.
Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі поїзд переїхав залізничника, який ремонтував колії.
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