У Рівному машиніст поїзда врятував життя пасажирів, ледь не позбувшись своєї

У Рівному потяг протаранив фуру на залізничному переїзді / Нацполіція

В Рівному поїзд протаранив фуру на залізничному переїзді, однак ціною власного здоров'я машиніст не допустив перевертання поїзда.

Машиніст Олександр Назаренко, який врятував десятки пасажирів поїзда № 43 Київ – Івано-Франківськ від загибелі, досі перебуває в реанімації, повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Уникнути зіткнення не вдалося

Інцидент стався 3 лютого близько першої години ночі в місті Дубно. Пасажирський поїзд № 43 Київ – Івано-Франківськ зіткнувся з вантажівкою. За даними правоохоронних органів, водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, обійшов шлагбауми і виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирський поїзд.

Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося.

Вже рухає кінцівками і дихає сам

Машиніст Олександр Назаренко досі залишається в реанімації лікарні міста Рівне. Відновлюється після операції – рухає кінцівками і дихає самостійно. До лікарні він потрапив з травмами хребта, пораненнями обличчя та забоями грудної клітини та голови. Його доставили в реанімацію.

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"Багато хто не зрозумів, що були за крок від трагедії"

Пасажирка того злощасного рейсу в соцмережах подякувавши Олександра за врятовані життя - жінка їхала в поїзді з друзями та дітьми.

"Дуже хочу подякувати людині, яка в критичній ситуації діяла максимально ефективно, правильно, і завдяки цьому люди залишилися живі і неушкоджені. Чого, на жаль, не скажеш, про самого героя - тому що для мене Він Герой ... його життя не буде таким, як раніше ... Спасибі тобі, друже, дуже дякую!",- написала Анна.

Машиніста-героя дякують У мережі / facebook.com anna.lebedeva.1428

Також вона зазначила, що машиніст діяв швидко і чітко, наскільки це було можливо.

"Провідниця розповіла, що він діяв максимально ефективно, швидко зорієнтувався в ситуації і тому поїзд не зійшов з рейок. Багато хто не зрозумів, що були за крок від трагедії. На відміну від одного", - написала дівчина.

Раніше повідомлялося, що в Сумах співробітники правоохоронних органів розшукали і затримали чоловіка, який заявив про мінування поїзда Ужгород-Лисичанськ. Вибухотехніки обстежили поїзд і територію, проте вибухових речовин не виявили. Який повідомив про неправдиве мінування загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

Також ми писали, що в Івано-Франківській області під потяг потрапив легковий автомобіль. Для водія авто і його пасажирки це зіткнення стало смертельним – вони загинули на місці події.

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