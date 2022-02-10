УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Рівному машиніст поїзда врятував життя пасажирів, ледь не позбувшись своєї

10 лютого 2022, 17:33

Чоловік зараз перебуває в реанімації.

false
У Рівному потяг протаранив фуру на залізничному переїзді / Нацполіція

В Рівному поїзд протаранив фуру на залізничному переїзді, однак ціною власного здоров'я машиніст не допустив перевертання поїзда.

Машиніст Олександр Назаренко, який врятував десятки пасажирів поїзда № 43 Київ – Івано-Франківськ від загибелі, досі перебуває в реанімації, повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Уникнути зіткнення не вдалося

Інцидент стався 3 лютого близько першої години ночі в місті Дубно. Пасажирський поїзд № 43 Київ – Івано-Франківськ зіткнувся з вантажівкою. За даними правоохоронних органів, водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, обійшов шлагбауми і виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирський поїзд.

Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося.

Вже рухає кінцівками і дихає сам

Машиніст Олександр Назаренко досі залишається в реанімації лікарні міста Рівне. Відновлюється після операції – рухає кінцівками і дихає самостійно. До лікарні він потрапив з травмами хребта, пораненнями обличчя та забоями грудної клітини та голови. Його доставили в реанімацію.

Реклама

"Багато хто не зрозумів, що були за крок від трагедії"

Пасажирка того злощасного рейсу в соцмережах подякувавши Олександра за врятовані життя - жінка їхала в поїзді з друзями та дітьми.

"Дуже хочу подякувати людині, яка в критичній ситуації діяла максимально ефективно, правильно, і завдяки цьому люди залишилися живі і неушкоджені. Чого, на жаль, не скажеш, про самого героя - тому що для мене Він Герой ... його життя не буде таким, як раніше ... Спасибі тобі, друже, дуже дякую!",- написала Анна.

false
Машиніста-героя дякують У мережі / facebook.com anna.lebedeva.1428

Також вона зазначила, що машиніст діяв швидко і чітко, наскільки це було можливо.

"Провідниця розповіла, що він діяв максимально ефективно, швидко зорієнтувався в ситуації і тому поїзд не зійшов з рейок. Багато хто не зрозумів, що були за крок від трагедії. На відміну від одного", - написала дівчина.

Раніше повідомлялося, що в Сумах співробітники правоохоронних органів розшукали і затримали чоловіка, який заявив про мінування поїзда Ужгород-Лисичанськ. Вибухотехніки обстежили поїзд і територію, проте вибухових речовин не виявили. Який повідомив про неправдиве мінування загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

Також ми писали, що в Івано-Франківській області під потяг потрапив легковий автомобіль. Для водія авто і його пасажирки це зіткнення стало смертельним – вони загинули на місці події.

l — корректор грамматики и орфографии">

Автор: Сергій Кущ
viber
ДТП пасажирські поїзди новини Рівного
Зараз ви переглядаєте новину «У Рівному машиніст поїзда врятував життя пасажирів, ледь не позбувшись своєї». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Грошовий успіх, щастя в любові і міцне здоров'я: 5 знаків в списку везунчиків в рік ТиграГрошовий успіх, щастя в любові і міцне здоров'я: 5 знаків в списку везунчиків в рік Тигра Неймовірна грошова удача і благополуччя: 4 знаки стануть улюбленцями фортуни в рік ТиграНеймовірна грошова удача і благополуччя: 4 знаки стануть улюбленцями фортуни в рік Тигра Гороскоп на завтра, 11 лютого 2022: Скорпіонам - успіх в любові, Стрільцям - примирення з ворогамиГороскоп на завтра, 11 лютого 2022: Скорпіонам - успіх в любові, Стрільцям - примирення з ворогами Фінансовий гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - інтриги недругів, Дівам - великий куш, Рибам - крадіжкаФінансовий гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - інтриги недругів, Дівам - великий куш, Рибам - крадіжка Дерево кохання: чому воно обов'язково має бути в кожному будинкуДерево кохання: чому воно обов'язково має бути в кожному будинку
17:49

В Україні злетить вартість оренди квартир: названі нові розцінки

17:33

У Рівному машиніст поїзда врятував життя пасажирів, ледь не позбувшись своєї

17:19

"Велике будівництво" цьогоріч продовжить масштабний ремонт траси Н-07 на Чернігівщині

17:17

Загрози для України і "морська блокада": що обговорюватимуть на терміновому засіданні РНБО в ХарковіВідео

17:03

"Укрзалізниця" запускає новий маршрут на комфортабельному потязі 2021 рокуВідео

Реклама
17:02

Віталіна Біблів розповіла про зйомки у серіалі 1+1 СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбратуВідео

16:51

Україна вдвічі скоротила споживання газу: що сталосяВідео

16:44

У Берліні почалася зустріч радників нормандської четвірки: всі подробиціВідео

16:39

"Зрозуміють ціну нахабства": Україна очікує на відповідь світу щодо блокади Росією морівВідео

16:22

Maruv жорстко розкритикувала український шоу-бізнес та виправдала артистів, які біжать до Росії

16:16

Помер піонер електронної музики

16:06

Загроза відключення газу: українцям розповіли, до чого готуватисяВідео

16:03

НАТО може розмістити бойові групи в Чорноморському регіоні - СтолтенбергВідео

15:58

Кулінарний шедевр за 5 хвилин: чудові пиріжки з багета на швидку рукуВідео

15:54

Євробачення 2022: дати, нацвідбір в Україні, де відбудеться фінал

15:48

В Україні суттєво подешевшав автогазВідео

15:32

Блокада РФ морів - загроза суверенітету України: у ВМСУ оголосили про готовність до захисту країни

15:25

Раніше симптомів не було: лікар розповів про нові прояви COVID-19 у дітей

15:22

З молотка за криптовалюту пішов алмаз з космосу віком в мільярд років

14:56

Максимальне потепління в лютому: українцям пообіцяли +13° і назвали датиВідео

Реклама
14:41

Потап показав рідкісне фото своєї мами на честь особливого свята

14:41

В Україні планують вдесятеро підвищити штрафи за порушення ПДР

14:38

Таблетки від COVID-19 з’явилися в аптеках – МОЗ попереджає про підробку

14:36

Гривня нарешті "притиснула" долар, і це надовго: яким буде курс навесні

14:30

Українцям накрутили тарифи на комуналку: платіжки "поважчали" майже вдвічіВідео

14:19

Крок Росії до визнання "ЛДНР" і звернення до Путіна: КПРФ анонсувала засідання в Держдумі

14:18

Перехід на літній час 2022 в Україні - коли переводити годинник

14:07

"Надіслали листа Лаврову": НАТО "запросило" Росію до нових переговорів щодо ситуації в УкраїніВідео

14:07

У кризі навколо України настав найнебезпечніший період - Джонсон

13:57

"Тисячу Зеленського" можна витратити на підписку: як оплатити газети та журналиВідео

13:43

Вихідні у березні 2022: скільки відпочиватимуть в Україні

13:31

Москва перекрила Чорне та Азовське моря під виглядом навчань: Київ жорстко відповівВідео

13:30

"Наразі Донбас - тема №1, але не забуваємо про Крим": Україна закликала ОБСЄ до контрудару по РосіїВідео

13:21

"Через ризик агресії": Росія радить персоналу своїх дипмісій покинути УкраїнуВідео

13:08

"Служниця Дракули": Меган Фокс у спокусливому корсеті показала свої "диньки"

13:00

Гороскоп на завтра, 11 лютого 2022: Скорпіонам - успіх в любові, Стрільцям - примирення з ворогамиВідео

12:56

Подорожчав на 30%: в Україні скакнули ціни на борщовий набір

12:54

Спочатку меню, а тепер дизайн: українцям показали, як виглядатимуть нові шкільні їдальні

12:44

Біля міськради Кривого Рогу прогримів вибух: стала відома причина гучної НПВідео

12:13

Від сильного удару полетіли вниз: у Дніпрі вантажівка збила комунальників з автовишки – відеоВідео

Реклама
12:10

У Білому домі не планують масову евакуацію американців з України - The Hill

11:59

Білоруський агент готував теракт: у Києві затримали шпигуна РБВідео

11:54

Утеплені "Великим будівництвом" школи на Рівненщині зекономили до 50% на опаленні

11:53

Померла "королева соулу та фанку" - співачка Бетті ДевісВідео

11:50

Міст Хвиля у Києві побудують за допомогою 300 тонн металу від Метінвесту: об'єкт здадуть до середини 2022 року

11:47

Місячний календар на березень 2022: кращі і найнебезпечніші дні місяцяВідео

11:43

"Беззаконня і знущання!": ПриватБанк забороняє знімати гроші з рахунків

11:42

Пільгове розмитнення авто на "євробляхах" закінчилося: як штрафуватимуть порушників

11:30

Календар 2022: як і коли відпочиває Україна

11:19

Тягала по класу: що чекає на вчительку, яка накинулася на учня в ХарковіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти