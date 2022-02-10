"Укрзалізниця" запускає новий маршрут на комфортабельному потязі 2021 року

Укрзалізниця запускає новий маршрут / Facebook.com/Ukrzaliznytsia

Компанія "Укрзалізниця"з 28 лютого запускає новий дизельний потяг. Він рухатиметься за маршрутом Львів-Тернопіль-Чернівці-Коломия.

Як повідомила пресслужба компанії у Facebook, поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:17, з Тернополя о 09:10, з Чернівців о 13:33 та прибуватиме до Коломиї о 14:34.

У зворотному напрямку він відправлятиметься з Коломиї о 16:03, з Чернівців о 17:12, з Тернополя о 21:38 та прибуватиме до Львова о 23: 27.

Від Чернівців до Львова поїзд їхатиме трохи більше 6 годин, поєднуючи обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами.

Також відомо, що маршрут обслуговуватиме комфортабельний трьохвагонний потяг 2021 року виробництва.

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Нагадаємо, раніше Укрзалізниця отримала п'ять нових купейних вагонів. Вони були придбані за рахунок коштів з державного бюджету. Вагони увійдуть до складу поїзда №15/16 Харків – Рахів. У них є контрастне маркування для людей з порушеннями зору, а також додатковий пульт управління освітленням в купе.

Також раніше через низьку температуру в поїзді" Інтерсіті " №779, який їхав з Сум до Вінниці, компанія потрапила в скандал. У вагоні не працювало опалення, а вікна всі вкрилися інеєм.

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