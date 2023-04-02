"Кинули головою об плитку, я не міг дихати": постраждалий військовий розкрив деталі нападу у храмі МП

Військовий прийшов в собор УПЦ МП, тому що не може прийняти того факту, що його земляки продовжують відвідувати російську церкву.

Постраждалий військовий розкрив деталі нападу у храмі МП / скріншот

Постраждалий військовий Артур Ананьєв, на якого напали священнослужителі УПЦ МП, розповів подробиці інциденту. Він повідомив, що представники церкви били його та душили.

Як зазначив Ананьєв в ефірі Апостроф TV, він прийшов в собор УПЦ МП, тому що не може прийняти того факту, що його земляки продовжують відвідувати російську церкву, незважаючи на тисячі загиблих і поранених українців через війну, яку розпочала країна-окупант Росія.

"Я зараз звільнений. Прийшов у цивільне життя і намагаюся адаптуватися. Але це дуже важко, оскільки ти кожен день бачиш в новинах про те, що гинуть люди, гинуть друзі, гинуть знайомі, з ким служив. А в цей час у моєму рідному місті просто розповідає російська церква, що війни немає, продовжують служити Московському патріархату, молитися на Кирила і також молитися на ікони імператора і царської сім'ї", - сказав він.

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За словами військового, він прийшов до церкви з єдиним запитанням: скільки ще Росія має вбити українців, аби для всіх парафіян УПЦ МП стала очевидною кривава суть цієї держави?

"Після цього на мене накинулися попи, люди, почали мене бити, душити. Там ще навіть якісь бабці підходили, били мене по обличчю", - розповів Ананьєв.

При цьому він зазначив, що представники УПЦ МП стали тягнути його до виходу з церкви, де притиснули до підлоги з такою силою, що йому стало нічим дихати. Однак священнослужителів це не збентежило і не зупинило.

"На моє зауваження, що я не маю чим дихати, оскільки мене коли кинули об підлогу, головою об плитку, мені прижали там голову і натиснули на шию, я не мав чим дихати. Я повідомив про це попу, на що він відповів... Не знаю, чи доречно казати, що він відповів. Якщо цензурно, то що його це мало хвилює. Те, що я не можу дихати", - зазначив Ананьєв.

Навіть після прибуття поліції історія не закінчилася. Військовий заявив, що правоохоронці погрожували йому кримінальним провадженням.

"Патрульна поліція, яка прибула на місце, вони відразу забрали мене, опитали свідків і написали мені 173-ту статтю, дрібне хуліганство. Водночас Яницька Марина Олександрівна, така патрульна, вона сказала, чому я взагалі сюди прийшов, що я провокую людей. І сказала щось в контексті, що якщо ще раз мене побачать, то стаття буде з більшою відповідальністю. Вже не адміністративної, а кримінальної", - розповів потерпілий.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, у Хмельницьку розгорівся справжній скандал. Так, у одному з храмів священнослужителі УПЦ МП накинулися на українського військового та скрутили його за "незручне запитання". Відео інциденту оприлюднили в соцмережах.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин відреагував на побиття військового священиками УПЦ Московського патріархату. Він вважає, що побиття українського захисника у храмі має стати аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати за законопроєкт про заборону УПЦ. Усі деталі інциденту читайте в нашому матеріалі.

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