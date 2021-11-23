П'яний активіст "Дорожнього контролю" збив жінку у Вінниці

Активіст збив 53 річну жінку у Вінниці / колаж Главред

Активіст "Дорожнього контролю", який збив велосипедистку у Вінниці минулого тижня, був п'яний - вміст алкоголю в його крові перевищував норму вдесятеро.

Про це повідомили в поліції з посиланням на результати експертизи, пише "ТСН".

За даними правоохоронців, 30-річний водій "Мерседеса", який виявився активістом громадської організації, що стежить за безпекою на дорогах, був з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Проходити тест на "драгері" на місці, за словами поліцейських, водій відмовився, тому його відвезли в наркодиспансер.

Тим часом 53-річна потерпіла перебуває в комі, а слідчі шукають свідків аварії. Водія поки не затримували.

Раніше ми повідомляли, що 20 листопада у Львові затримали водія маршрутки, який після наїзду на двох жінок у центрі міста не кинувся надавати їм допомогу, а рушив далі. І потягнув за собою одну з постраждалих. Вона загинула.

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