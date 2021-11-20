У Львові водій маршрутки зніс на переході двох жінок й протягнув труп однієї через пів міста

Моторошна ДТП у Львові / Фейсбук поліції Львівської області

У Львові в суботу, 20 листопада, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи сталася жахлива ДТП. Водій маршрутки збив двох пішоходів, а тіло одного з них протягнув за собою кілька кілометрів.

Як повідомили в Нацполіції області, водій маршрутки № 138, 47-річний львів'янин, повертав з вулиці Дорошенка на проспект Свободи. У процесі він збив двох жінок у віці 48 і 67 років. Літню постраждалу від удару відкинуло на дорогу – вона вижила, але потребувала госпіталізації.

Водій втік з місця аварії. Автобус виявили на іншому кінці міста, на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона. При цьому біля маршрутки знаходилося тіло 48-річної львів'янки. У поліції зазначили, що під час ДТП жінка зачепилася за кузов авто і її протягло вулицями.

Підозрюваний чоловік вже затриманий. За фактом ДТП відкрито провадження за частиною 2 статті 286" порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого "Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.

Як раніше повідомляв Главред, у Харкові водій Toyota Land Cruiser врізався в групу дітей. Автомобіль, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, протаранив школярів, які перебували на пішохідному переході. При цьому водій зупинився не відразу, а продовжив рух, попри застряглого під машиною дитини.

Встановлено, що в момент дорожньо-транспортної пригоди чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння. Суд відправив його в СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі 340 тисяч гривень.