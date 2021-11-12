У Харкові позашляховик збив дітей на переході: водієві загрожує до восьми років в'язниці

Винуватець ДТП у Харкові вже притягувався до відповідальності / скріншот

У Харкові, 11 листопада, на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської водій позашляховика Land Cruiser збив двох 13-річних підлітків, які переходили дорогу.

Підозрюваний вже затриманий правоохоронцями - йому загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомили у пресслужбі поліції Харківської області у Facebook.

Інформація про аварію надійшла в поліцію близько 15:20 у четвер, 11 листопада. В результаті ДТП постраждали 13-річні хлопчик і дівчинка.

ДТП у Харкові 11 листопада: що відомо про водія

Як заявили в поліції, в травні 2021 року водія Toyota засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на рік за крадіжку.

"34-річний водій автомобіля Toyota затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У травні 2021 року чоловік був засуджений до трьох років позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік", - йдеться в повідомленні.

Реклама

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років або без такого.

читайте такожДТП з Infiniti в Харкові: Венедиктова розповіла, хто понесе відповідальність за смертельну аваріюРаніше повідомлялося, що моторошна ДТП сталася в Рівненській області поблизу міста Сарни. Екс-прокурор обласної прокуратури Іван Скобуха спровокував аварію в результаті якої загинула багатодітна мати.

Трагедія трапилася 8 вересня на 70 кілометрі автодороги Городище - Рівне - Старокостянтинів.

Читайте також: