У Харкові позашляховик збив дітей на переході: водієві загрожує до восьми років в'язниці

Підозрюваного вже затримала поліція.
У Харкові, 11 листопада, на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської водій позашляховика Land Cruiser збив двох 13-річних підлітків, які переходили дорогу.
Підозрюваний вже затриманий правоохоронцями - йому загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомили у пресслужбі поліції Харківської області у Facebook.
Інформація про аварію надійшла в поліцію близько 15:20 у четвер, 11 листопада. В результаті ДТП постраждали 13-річні хлопчик і дівчинка.
ДТП у Харкові 11 листопада: що відомо про водія
Як заявили в поліції, в травні 2021 року водія Toyota засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на рік за крадіжку.
"34-річний водій автомобіля Toyota затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У травні 2021 року чоловік був засуджений до трьох років позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік", - йдеться в повідомленні.
Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років або без такого.
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Трагедія трапилася 8 вересня на 70 кілометрі автодороги Городище - Рівне - Старокостянтинів.
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