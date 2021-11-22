Машину розірвало на частини: у Львівській області в страшній аварії загинула 15-річна дівчинка

ДТП у Львівській області / drogmedia.net.ua

У Львівській області біля села Попіли Бориславської громади 24 серпня в ДТП загинула 15-річна Надія. Мати дівчини Ольга Довжинська вважає, що справу спеціально затягують і вимагає покарати винного в смерті її дочки.

Як розповіла жінка газеті drogmedia.net.ua, вона втратила вже другу дитину. Раніше через важку хворобу помер її 11-річний син, потім в ДТП загинула 15-річна Надія. У жінки з трьох дітей залишилася тільки 11-річна дочка.

"Якби Надю хотів забрати Господь, вона б відійшла уві сні або від хвороби, а мою Надію вбили", — переконана Ольга.

У День Незалежності 15-річна Надія попросила батьків відпустити її на святкування до Борислава. Туди вона поїхала зі своєю двоюрідною сестрою і ще трьома хлопцями. Назад компанія зупинила таксі і поїхала додому. Однак в 4 кілометрах від будинку Надії в таксі врізався Volkswagen Passat, за кермом якого за даними поліції був нетверезий 19-річний хлопець. Також у винуватця ДТП ніколи не було водійського посвідчення. На місці аварії загинув таксист, 20-річний пасажир і 15-річна Надія.

Мати Надії Ольга згадує, що в ніч трагедії їй зателефонувала її сестра і розповіла про аварію. Приїхавши на місце ДТП, жінка побачила там тіло своєї дочки.

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"Наближаючись до місця трагедії я побачила, що там моя дитина лежить. Ця моторошна картина в яскравому світлі прожекторів пожежного авто кожен день постає перед моїми очима. Надя померла на руках у одного з хлопців, який випадково став свідком аварії. Тепер я двічі на день їжджу на роботу по дорозі смерті моєї дитини", - згадує Ольга Довжинська.

Мати дівчини розповіла, що сім'я підозрюваного в ДТП не вибачилася за трагедію. Вони стверджують, що їх син на момент аварії був тверезий.

Ольга Довжинська розповідає, що її сім'я важко переживає смерть 15-річної Наді. Через трагедію нещодавно помер її свекор. Також покійна часто сниться її 11-річної дочки.

"Молодшій сестрі сниться, що Надя заблукала в лісі. Після смерті Наді в її щоденниках ми прочитали безліч планів на найближчий час і на далеке майбутнє. Якось снилося, що сиділа на ліжку в тапочках, які ми поклали в труну. У дитини постійний страх. Мені приснилася тільки раз – просила вишиванку... незабаром після цього помер свекор, якого дуже підкосило це горе, так що ми поклали вишиванку йому в труну", — каже мати дівчини.

Ольга Довжинська стверджує, що розслідування справи про ДТП затягується. За її словами, після аварії 19-річний водій місяць пробув у лікарні.

"Постраждалий в цьому ДТП хлопець - йому кишечник зашивали, у нього легкі пробиті були, і він швидше виписався, ніж цей з переломом. Вже третій місяць пішов, але справа чомусь далі не рухається, ця тиша дуже турбує", - каже жінка.

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Мати загиблої дівчини, зазначає, що вона буде боротися за справедливість, щоб винуватець аварії більше не вбив жодної людини.

Нагадаємо, раніше в польському місті Шамотули 24-річний українець будучи в стані алкогольного сп'яніння, збив людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Один з Пішоходів загинув, а інший отримав важкі травми.

Також раніше у Снятині на Прикарпатті сталася ДТП за участю автомобіля патрульних. Під колеса потрапила жінка з півторарічною дитиною. Постраждалих госпіталізували.

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