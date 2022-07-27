"Рука не здригнеться": Данілов пригрозив РФ деколонізацією та не виключив ударів у відповідь

Данилов передрік деколонізацію Росії / Колаж Генштаб ЗСУ, УНІАН

Війна в Україні завершиться деколонізацією території країни-окупанта, йдеться в заяві секретаря РНБО Олексія Данілова під час сьогоднішнього телемарафону.

"Вона (Росія, - ред.) позбудеться тих колоній, які вона захопила свого часу собі, колонізувала цілі народи, позбавила їх мови, історії. В результаті цієї нахабної війни, яку вона розв'язала на нашій території, вона буде всього цього позбавлена", - упевнений він.

Секретар РНБО також нагадав про конференції, які проводять прихильники розподілу Росії на окремі держави, зокрема про що пройшла нещодавно в Празі.

Також Данілов не виключив те, що ЗСУ можуть завдати ударів по об'єктах в РФ, звідки звідки здійснюються обстріли нашої території.

"Якщо буде потрібно (нанести удари по території РФ - ред.), то повірте, не здригнеться ні в кого рука, аби підписати те, що треба підписати, щоб ті об'єкти (звідки здійснюються обстріли - ред.), про які ви говорите, були знищені. А заяви президента, що ми будемо давати відповідь по тих територіях, звідки все йде, це підтверджує... Нам відомо про всі постріли, які здійснюються ракетами, літаками або кораблями по нашій країні", - підкреслив Данілов.

При цьому він зазначив, що Україні відомо, звідки російські військові проводять обстріли нашої території.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерта, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь — яке місто в будь-який час", - пояснив він.

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