ППО Москви "не бачить" дронів - експерт

Протиповітряна оборона окупантів у Москві дуже слабка.

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Москву атакують невідомі дрони / Колаж Главред, фото скріншот з відео

Російська протиповітряна оборона не бачить малих об'єктів типу безпілотників, які почали вже регулярно бити по бізнес-центру "Москва-Сіті", вважає військовий аналітик Іван Ступак.

В ефірі FREEDOM Ступак відзначив цікавий маршрут, який проклали собі дрони.

"Російська ППО не бачить ці маленькі об'єкти. Ці БПЛА можуть пролетіти невідому відстань, можуть навіть залетіти на конкретний поверх і в конкретний кабінет. 1 серпня теж в конкретне вікно залетів безпілотник", - сказав він.

Ступак вважає, що ППО в Москві є "слабким місцем" режиму Путіна.

"Це найслабше місце всієї путінської системи - система ППО не працює. Вона не готова захищати російську столицю від подібних атак і в майбутньому", - зазначив експерт.

БПЛА атакують Москву

Останній тиждень Москва прокидається від нічних вибухів. Невідомі БПЛА, які спершу атакували безпосередньо будівлі міністерств (наприклад, Міноборони РФ), тепер б'ють по офісах урядових відомств РФ у бізнес-центрі "Москва-Сіті".

Чому російська ППО "дірява"

На думку аналітика Олександра Коваленка, цьому є низка пояснень.По-перше, на можливостях окупантів відбивати повітряні удари глибоко в тилу позначаються втрати в установках ППО на війні.

По-друге, РФ не може компенсувати втрачені засоби випуском нової техніки, а наявні ЗРК давно застаріли.

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