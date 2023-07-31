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Експерт пояснив "діряву" ППО Москви: удари будуть наростати

Яна Ставська
31 липня 2023, 19:09 оновлено 31 липня, 19:56
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Є два фактори, які впливають на здатність окупантів захищатися від українських атак.
Експерт пояснив 'діряву' ППО Москви: удари будуть наростати
У росіян нічим "прикрити" Москву / Колаж Главред. Фото: Скріншоти

Російська протиповітряна оборона вже не справляється з виявленням і знешкодженням ворожих цілей з двох причин, зазначив в ефірі FREEDOM військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. У зв'язку з цим удари по Москві і окупованому Криму будуть ставати "буденною і пересічною" подією, вважає він.

Коваленко назвав два фактори, що впливають на здатність окупантів відбивати українські ракети і дрони.

  • Втрати на війні проти України.

Коваленко нагадав, що, за даними Генштабу, ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення знищили вже понад 400 одиниць ППО росіян.

"Понад 95% знищених - це комплекси малого та середнього радіусу дії, що повинні перехоплювати малогабаритні об'єкти. Значна частина засобів знаходиться в самій зоні бойових дій, на окупованих територіях і прикриває позиції окупантів у всій зоні. Це впливає на можливість формування повноцінної ешелонованої протиповітряної оборони в самій Росії", - пояснив експерт.

Навіть якщо росіяни зніматимуть старі установки ППО зі зберігання, це їм навряд чи допоможе повноцінно компенсувати втрати.

  • Технологічна і технічна відсталість.

Цей фактор впливає на можливість компенсації втрат шляхом розконцервації і зберігання. Крім того, у росіян спостерігається технічна відсталість самих комплексів.

"Уже у самій Росії порушувалися питання щодо ефективності "Панцир", який вражає 19% від усіх цілей. У той час як ЗРК "Тор" - 80%. Тобто, показник 0,8% і 0,19%", - відповів Коваленко.

Він констатував, що російські ППО "роздуті" і не показують належного ефекту в зоні бойових дій.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари по Москві

У ніч на 30 липня в Москві знову прогриміли потужні вибухи. За даними міської влади, невідомі БПЛА атакували будівлю "Москва-сіті", де знаходяться російські міністерські офіси.

Росія відразу ж звинуватила Україну в атаці. Однак у Повітряних силах ЗСУ обмежилися відповіддю, що росіяни "отримали те, чого хотіли".

Зовсім нещодавно кілька невідомих БПЛА також атакувала район, де знаходиться Міністерство оборони Росії.

Сьогодні, 31 липня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що країна-агресорка нібито наростила удари по Україні саме через нібито ці повітряні атаки.

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