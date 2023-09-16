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Два дні йшов з кулею прямо в серці: військовий дивом вижив у боях за Роботине

Ангеліна Підвисоцька
16 вересня 2023, 23:18 оновлено 16 вересня, 23:28
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Військовий з позивним "Туз" отримав кулю в шию під час боїв за Роботине, але вона дісталась серця.
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Військовий "Туз" два дні йшов до побратимів з кулею у серці / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

Український військовий з позивним "Туз" два дні йшов до своїх побратимів після того, як отримав кулю. Виявилось, що за цей час куля опинилася прямо в його серці. Воїн ледь не загинув під час штурму Роботиного у Запорізькій області і всю дорогу думав лише про дочок. Про це повідомляє Суспільне.

"Туз" пригадує, що разом з побратимами намагався зайти у червоний будинок, вікна якого були забиті дощечками. Однак раптово звідти ворог почав стріляти з кулемета.

"Ми почали назад відтягуватися у той час з іншого будинку, де хлопці наче зачистили, також почали накривати. Рятуватися з отриманими пораненнями довелося самостійно – сам наклав турнікет. Після рушив до побратимів, але з пораненнями шлях зайняв дві доби", - згадує військовий.

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Військовий отримав 4 кульових поранення, одне з них було у шию. Саме ця куля і дісталась серця.

"Ніхто не міг навіть уявити собі, що поранення шиї може призвести до такого розташування кулі. У правому передсерді. Складне місце. Воно знаходилося саме в порожнині серця", – сказав військовий лікар Ярослав Тєлушко.

военный Туз
Військовий "Туз" два дні йшов до побратимів з кулею у серці / фото: Суспільне

Весь цей час військовий навіть не підозрював, що він знаходиться на волосині від смерті. У нього боліло все, окрім серця.

"Я не відчував, що в мене куля в серці, чесно. Лікар також казав, що не схожий ти на людину з кулею в серці. Потім зробили операцію, дійсно витягли кулю. Нічого я не відчував, в мене все боліло, в принципі, але серце не боліло", – розповів захисник.

Окрім поранення шиї він ще отримав складний перелом кісток обох передпліч та поранення ноги.

Всю дорогу, поки "Туз" намагався дійти до побратимів, він думав лише про те, що обов'язково повинен побачити своїх донечок - 12-річну Катерину, 8-річну Альбіну та 7-річну Анну.

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Військовий "Туз" два дні йшов до побратимів з кулею у серці / фото: Суспільне

Нині він проходить лікування у Вінниці, а після реабілітації поїде додому до донечок. "Туз" зізнається, що вже замислюється про повернення до побратимів, якщо вистачить здоров'я.

Звільнення Роботиного

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ новий успіх: пішли вперед на двох напрямках і просунулися у Роботиного. Підрозділи Збройних сил України продовжують наступальні дії, розповіла Ганна Маляр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони звільнили Роботине. Українські військові рухаються вже на південний схід від Работино і на південь від Малої Токмачки, повідомила Ганна Маляр.

Пізніше стало відомо про те, що росіяни підтвердили здачу Роботиного. Російські окупанти втекли з Роботиного у Запорізькій області, заявив гауляйтер Євген Балицький.

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війна в Україні ЗСУ Запорізька область вторгнення Росії
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