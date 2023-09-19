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РФ вдарила по Костянтинівці із С-300: Україна розігнала пропагандистські сумніви

Ангеліна Підвисоцька
19 вересня 2023, 16:35 оновлено 19 вересня, 16:52
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Західні ЗМІ опублікували матеріал, у якому засумнівалися про причетність РФ до обстрілу ринку у Костянтинівці.
С-300, удар по Константиновке
РФ вдарила ракетами С-300 по Костянтинівці / Колаж: Главред, фото: Нацполіція України, mil.ru

Російські окупанти безжально вдарили по ринку у Костянтинівці на Донеччині, де було дуже багато людей. Росіяни вдарили ракетами С-300. Про це заявили в Службі безпеки України, повідомляє Українська правда.

Про те, що 6 вересня окупанти вдарили з комплексу С-300, свідчать ідентифіковані уламки ракети, які вилучили на місці трагедії.

"СБУ розслідує черговий воєнний злочин РФ, який стосується обстрілу росіянами ринку у Костянтинівці 6 вересня цього року. Розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - повідомляє СБУ.

відео дня

Версія про "нещасний випадок"

Нещодавно видання The New York Times заявило, що цей удар по ринку нібито був "трагічним нещасним випадком", а ракета "випадково там впала". Видання у своєму розслідуванні бере до уваги свідчення свідків, супутникові знімки та фрагменти ракет.

"Докази, зібрані і проаналізовані The New York Times, включаючи фрагменти ракет, супутникові знімки, свідчення очевидців і пости в соціальних мережах, переконливо свідчать про те, що катастрофічний удар був результатом влучання ракети української системи ППО, випущеної з установки "Бук". Атака, схоже, була трагічною випадковістю", - йдеться у повідомленні.

Видання не виключає, що ракета могла нібито збитися з курсу. За їх даними, "збій" стався на тлі перестрілок. Також зазначається, що ракета нібито вилетіла з боку підконтрольної України, а не з боку окупантів. Журналісти взяли до уваги відео з камер спостереження, де на дахах припаркованих машин було видно відображення ракети.

"Інші докази кажуть, що за кілька хвилин до удару українські військові запустили дві ракети класу "земля-повітря" в бік російської лінії фронту з міста Дружківка, що за 10 миль на північний захід від Костянтинівки ... Аналіз супутникових знімків "до і після" показує, що в день удару навколо окопів (українських - Главред) з'явилися нові вигорілі сліди, які, можливо, вказують на те, що цей майданчик використовувався для запуску ракет", − пише NYT.

За даними джерел УП, Повітряні сили України в той день не застосовували "Буки".

Хто написав статтю

Джерела у Силах безпеки та оборони повідомляють, що автор опублікованої статті неодноразово просував російські наративи. Про це повідомляє Liga.net.

"Автор цієї статті Томас Гіббонс-Нефф (Thomas Gibbons-Neff) неодноразово помічений на просуванні російських наративів. Він систематично готує антиукраїнські матеріали в The New York Times, де намагається дискредитувати Україну та нашу армію", – йдеться у повідомленні.

Автор матеріалу стверджує, що українські військові нібито використали касетні боєприпаси поряд з фермою, чим "піддали українське цивільне населення надзвичайному ризику". Гіббонса-Неффа вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій.

Реакція України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сумніви іноземних видань щодо причетності РФ до ударів по Костянтинівці. Подібне лише спричиняє зростання "конспірологічних теорій" та вимагає додаткову оцінку з боку слідчих органів.

"Суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці. Як і в тисячах інших випадків російських ударів по нашій країні в межах неспровокованої війни. При цьому, нагадаю, правоохоронні органи за замовчуванням проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів. Зокрема, вивчаються обставини удару по Костянтинівці. У будь-якому разі юридичну істину буде встановлено", - пише Подоляк.

Він акцентував на тому, що саме РФ розпочала вторгнення в Україну, тому виключно РФ несе відповідальність за війну.

"Саме Росія регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Україна ж веде виключно оборонні дії, захищає себе та свої території", - написав Подоляк.

Удар по Константинівці

Відомо про те, що РФ атакувала ракетою ринок у Костянтинівці. Там було дуже багато людей. Окупанти вдарили ракетами С-300. Внаслідок обстрілу загинули 17 людей.

У МВС розповіли подробиці кривавого обстрілу Костянтинівки та повідомили, що деякі тіла були розірвані. В результаті цього загинули 17 осіб, ще 33 - поранені.

Наймолодшому загиблому було 18 років. Найстаршій жертві виповнилося 83 роки. Через те, що тіла були понівечені, їх розірвало, призначені експертизи ДНК. Практично всі жертви були місцевими жителями.

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