Путіну потрібно перемир'я будь-якою ціною: Жданов розповів про нову тактику диктатора

Жданов розповів про нову тактику диктатора Путіна / скріншот

Російські війська завдають ударів по цивільній інфраструктурі України з метою за всяку ціну досягти перемир'я.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі "Краще радіо Ізраїль" пояснив, що диктатору потрібні переговори для встановлення перемир'я через проблеми у війні.

"Путін готує переговорну позицію для себе. Йому у що б то не стало потрібно перемир'я, припинення вогню за всяку ціну. Він буде домагатися цього всіма доступними йому засобами і силами. Тому що мобілізація не рятує, мобілізовані несуть величезні втрати, і це тільки збільшує кількість втрат на лінії фронту. Наші війська хоч і повільно, але наполегливо просуваються вперед", – пояснив Жданов.

За словами експерта, через це Путін і змінив тактику ведення війни в Україні.

"Він призначив нового командувача Суровікіна. Він ще й командувач повітряно-морськими силами Росії, ніхто його з цієї посади не знімав. І він відразу ввів свої улюблені методи - те, що він застосовував в Алеппо. Єдине, тут він килимових бомбардувань влаштувати не може, зате ракетні удари і удари дронами-безпілотниками - вони у нього в пріоритеті", – розповів Жданов.

Удари по Україні іранськими дронами-камікадзе

Близько сьомої ранку 17 Жовтня у Києві прогриміли вибухи. Російські окупанти атакували українську столицю дронами-камікадзе. Кілька" прильотів " дронів з вибухами були зафіксовані в Шевченківському районі міста. Один з дронів зруйнував житловий будинок. З-під руїн дістали тіла чотирьох людей. Більше 16 сімей залишилися без квартир.

Увечері 17 Жовтня жителів Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони. Пізніше повідомлялося про проліт дронів під Києвом і вибухах.

Вранці 18 жовтня також були "прильоти" по Києву. Вибухи прогриміли на Лівому березі. Повідомлялося, що 3 ракети вдарили в об'єкт енергозабезпечення.

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