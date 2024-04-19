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Путіна треба "спустити з неба на землю": Зеленський прямо звернувся до НАТО

Руслана Заклінська
19 квітня 2024, 20:10
НАТО погодилося допомогти Україні у підсиленні протиповітряної оборони, також Рада Україна-НАТО обговорила потреби у снарядах, далекобійних засобах та БПЛА.
Путіна треба 'спустити з неба на землю': Зеленський прямо звернувся до НАТО
Зеленський назвав п'ять нагальних потреб України - підсумки Ради Україна-НАТО / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, nato.int, uk.wikipedia.org

Україну необхідно негайно забезпечити системами протиповітряної оборони, щоб "спустити Путіна з неба на землю". Для захисту від російських ракетних атак країні потрібно щонайменше 7 систем Patriot або аналогічних засобів ППО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради Україна-НАТО.

"Ми говоримо про це прямо - для оборони нам потрібно ще сім "Патріотів" або аналогічних ЗРК, і це мінімальна кількість. Вони можуть врятувати безліч життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. Будь ласка", - наголосив глава держави.

Також Зеленський нагадав про давню обіцянку щодо доставки мільйона артилерійських снарядів для України. Президент зазначив, що потрібно їх нарешті доставити на передову.

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"По-третє, це наша далекобійна здатність. Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія", - сказав Зеленський.

За його словами, Україні також необхідна авіація. Президент закликав партнерів із "коаліції винищувачів" передати достатню кількість літаків, "щоб реально подолати російський повітряний флот". Зеленський наголосив, що вирішення цих питань вимагає швидких рішень та негайних дій.

"Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники", - підсумував президент України.

Підсумки Ради Україна-НАТО

Союзники НАТО погодилися допомогти Україні у підсиленні протиповітряної оборони. Генеральний секретар НАТО відзначив рішення Німеччини передати Україні додаткову систему ППО Patriot, також союзники можуть передати зенітний ракетний комплекс SAMP-T.

"Міністри оборони країн НАТО погодилися посилити і надати подальшу військову підтримку, включаючи посилення протиповітряної оборони. НАТО склала список існуючих можливостей по всьому Альянсу, і є системи, які можуть бути надані Україні. Тому я очікую нових заяв про можливості у сфері протиповітряної оборони для України найближчим часом", - розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що кілька країн-членів НАТО запропонували надати кошти для придбання систем ППО для України. Також обговорювалися інші потреби України, такі як снаряди калібру 155 мм, далекобійні засоби та безпілотники.

"Кожен союзник по НАТО сам вирішить, що йому надати. Декілька союзників взяли на себе конкретні зобов'язання під час зустрічі і зараз завершують роботу над вкладом, про який, як я очікую, буде оголошено найближчим часом", - повідомив Столтенберг.

Що таке Рада Україна-НАТО?

Рада Україна - НАТО — орган, що координує відносини України та НАТО, створений на Вільнюському саміті 2023 року. До 2023 року функції Ради Україна — НАТО виконувала Комісія Україна – НАТО.

До 2023 року Комісія Україна – НАТО була найвищим органом, який проводив консультації стосовно розвитку партнерських відносин Україна – НАТО та спрямовувала заходи в плані практичного співробітництва. Вона також була форумом для консультацій між Україною та країнами – членами Альянсу з тих питань безпеки, що викликають обопільну зацікавленість, включаючи війну Російської Федерації проти України, пише Вікіпедія.

Постачання Україні ЗРК Patriot - новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, Німеччина терміново шукатиме Patriot для України. Країна ініціює аналіз усіх наявних батарей Patriot та інших систем ППО не тільки у союзників, а й у світі, розповів Дмитро Кулеба.

Також Німеччина поставить Україні третю систему протиповітряної оборони ЗРК Patriot для посилення української обороноздатності. Її передадуть негайно.

Крім цього, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни-члени НАТО можуть передати Україні шість систем протиповітряної оборони Patriot, додатково до тих, які передасть ФРН.

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