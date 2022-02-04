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Мінські угоди на умовах РФ не можуть бути виконані - Кулеба

4 лютого 2022, 10:26

Очільник МЗС переконаний в тому, що Мінські угоди не можуть бути виконані на російських умовах

Кулеба
Мінські угоди на умовах РФ не можуть бути виконані - Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про перспективи реалізації Мінських угод.

Як підкреслив він у ефірі 1+1, на Україну не чиниться тиск з боку західних союзників щодо виконання Мінських угод на умовах РФ, які суперечать українським національним інтересам.

Глава МЗС переконаний в тому, що Мінські угоди не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких прямий діалог між Україною і бойовиками "ЛДНР".

Але якщо мається на увазі, що хтось приїжджає, починає тиснути на Україну, виконуйте Мінські угоди так чи так, то цього немає. Це все чутки, у жодній розмові цього не було з однієї простої причини. За всі ці роки наші партнери зрозуміли - ні президент Зеленський, ні Україна не будуть терпіти тиску і примусу щось виконувати", - зазначив він.

Кулеба додав, що Україна не стане виконувати угоди в російській інтерпретації, оскільки вони суперечать українським національним інтересам.

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Раніше під час телефонної розмови прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона з президентом Росії Володимиром Путіним останній звинуватив Україну в нібито "саботажі" Мінських угод, повідомляє сайт Кремля.

"Президент Росії виклав принципові підходи з даних питань. Зокрема, звернуто увагу на хронічний саботаж Києвом Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні Кремля.

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