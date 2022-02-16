У Білому домі пригрозили Росії жорсткими наслідками за визнання "ЛДНР"

Джен Псакі висловилася про визнання "ЛДНР" / Reuters

Можливий визнання Росією так званих Донецької та Луганської "народних республік" спричинить певні наслідки для Москви. При цьому в Білому домі поки не готові уточнити, які саме, повідомила під час брифінгу офіційний представник Білого дому Джен Псакі.

"У нашому розпорядженні є ціла низка варіантів, я не буду описувати їх тут. Але я також хотіла б просто повторити кілька моментів ,які (держсекретар, - ред.) Блінкен зробив у своїй заяві, в тому числі той факт, що підтримка Кремлем цього рівносильна повній відмові російського уряду від своїх зобов'язань за Мінськими угодами", - заявила вона.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Британські журналісти видання The Guardian раніше опублікували матеріал про те, що президент США Джо Байден в розмові з лідерами Євросоюзу і НАТО нібито повідомив про насування військового наступу Росії на Україну. Згідно з їх версією, операція може початися з авіаударів.

Пізніше пройшли переговори глави Білого дому Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками розмови у Вашингтоні сказали, що не знають про рішення Москви щодо військової інтервенції на територію України.

Далі відбувся Телефонний розмова президента України Володимира Зеленського з главою США Джо Байденом. Американська сторона запевнила Київ у підтримці і висловила готовність зробити рішучі кроки у разі російського військового вторгнення.

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14 лютого президент Зеленський звернувся до українців на тлі ситуації із заявами західних ЗМІ про ризик військового вторгнення Росії в Україну. Він закликав не панікувати і сказав, що проти країни йде війна, в тому числі, і на інформаційному напрямку.

Постпред Росії при ЄС Володимир Чижов заявив, що Росія в найближчому майбутньому не збирається йти на сценарій військового вторгнення в Україну.

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