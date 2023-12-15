ЗМІ пояснили, що означають слова Путіна про 617 тисяч окупантів в Україні

Під час "прямої лінії" 14 грудня російський диктатор Володимир Путін заявив, що в Україні зараз перебуває 617 тисяч окупантів. Це не збігається з даними, згідно з якими проти України воює загалом 450 тисяч загарбників, зауважує Defense Express.
Отже, зауважують експерти, протягом 2023 року набір контрактників в армію РФ склав 486 тисяч осіб. А в рамках "часткової мобілізації" восени 2022 року було відмобілізовано 300 тисяч осіб, з яких 244 тисячі продовжують воювати, 41 тисяча "задвохсотилась", а 15 тисяч кудись "зникла".
Найімовірніше, ствержують аналітики, Путін включив у свою заяву і цифри щодо військ ЗС РФ на фронті, і цифри щодо окупаційних підрозділів, які виконують суто поліцейські функції на загарбаних територіях.
"Таким чином, можна оцінити, що ворог для лише підтримання окупаційного режиму на наших територіях зосередив 170-180 тисяч "штиків", - зауважують експерти.
Зазначається, що поки нема підстав заявляти про повноцінне відновлення кадрової армії "до кондиції на лютий 2022 року", коли російські війська були здатні наступати агресивно у темпі кількадесят кілометрів на день.
Втрати Росії
За даними розвідки США, з початку наступу в жовтні 2023 року російська армія зазнала втрат у кількості понад 13 000 солдатів під Авдіївкою, а також понад 220 бойових машин. Ця кількість дорівнює шести маневреним батальйонам.
Також дані американської розвідки свідчать про те, що Росія втратила вже 87% Сухопутних військ, які були в строю перед вторгненням в Україну. Крім того, окупанти втратили дві третини танків з тих, що були в наявності на початку війни.
А вже під час "прямої лінії" Путін визнав втрати у війні проти України. З слів можна зробити висновок про те, що загинуло більше ніж 300 тисяч російських військових, пише, своєю чергою, The Independent.
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