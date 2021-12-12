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Путін висунув Україні нову претензію: згадав про борги та майно СРСР

12 грудня 2021, 15:52

Україна не передала РФ об'єкти закордонного майна СРСР, поскаржився Володимир Путін.

Володимир Путін
Володимир Путін / УНІАН

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Україна не передала Росії закордонне майно колишнього СРСР.

Як підкреслив він в ефірі пропагандистського каналу Росія-1, при цьому РФ сплатила зовнішні борги, що залишилися після розвалу Союзу.

"У 1990-ті роки Росія не могла вирішувати соціально-економічні питання без фінансового підживлення ззовні. І Росія набрала багато боргів в 1990-і роки. По-перше, в 1993 році ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу - за всі колишні союзні республіки", - сказав господар Кремля.

За його словами, на цей крок РФ пішла в розрахунку на те, що республіки передадуть їй зарубіжні активи, що залишилися від СРСР.

"Борги-то ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали це зобов'язання з передачі нам своїх зарубіжних активів. Наприклад, Україна досі цього не зробила", - стверджує Путін.

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Борги і майно СРСР: в чому суть спору

Раніше Україна відмовилася визнавати претензій Росії на отримання всієї власності колишнього СРСР за кордоном.

При цьому Україна залишилася єдиною з усіх колишніх республік СРСР, яка не врегулювала проблему розподілу активів Радянського Союзу.

Позиція України полягає в тому, що сума боргів, які Росія виплатила за Україну, становить не більше 14 мільярдів доларів. Тоді як загальна вартість закордонного майна СРСР, за різними даними, досягає 300-400 мільярдів доларів. Таким чином, виплачений Москвою борг стає значно меншим, ніж ті майже 17 відсотків активів СРСР, що становлять українську частку за угодами 1991 року.

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Нагадаємо, раніше прес - секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на заяву заступника держсекретаря США Нуланд, яка сказала, що Росія прагне відтворити СРСР. Він розповів про те, що сьогодні відновити таку державу не представляється можливим.

Також він додав, що на території країн пострадянського простору існують "просунуті" союзні структури, проте жодна з них не є спробою заново створити СРСР.

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