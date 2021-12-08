"Відтворити СРСР неможливо": у Путіна визнали крах імперських планів

Росія не прагне відтворити СРСР, оскільки це неможливо - Пєсков / Reuters

На пострадянському просторі існують прогресивні структури, такі як СНД, ЄАЕС і Союзна держава Росії та Білорусі, однак це не СРСР. Сьогодні неможливо відтворити Радянський Союз. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, у відповідь на заяву заступниці держсекретаря США Нуланд, яка сказала, що Росія прагне відтворити СРСР, він розповів про те, що сьогодні створити таку державу не є можливим.читайте такожОточення Горбачова повідало головну причину розпаду СРСР

"Пані Нуланд чудово розбирається в російській тематиці і у всіх нюансах пострадянського простору. Я переконаний, що пані Нуланд, так само, як і ми, і інші фахівці, чудово розуміє, що відтворення Радянського Союзу неможливе", - вважає Пєсков.

Також він додав, що на території країн пострадянського простору існують "просунуті" союзні структури, проте жодна з них не є спробою відтворити СРСР.

"Це і СНД, і більш просунуті організації з інтеграції, такі як ЄАЕС, і ще більш просунуті союзні структури, такі як Союзна держава Росії та Білорусі. Але ані те, ані інше, ані третє не є спробою реінкарнації Радянського Союзу і не може бути", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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