Під Харковом бійці ЗСУ знищили БТГ "елітної" дивізії РФ

Українські військові знищили БТГ РФ/ Генштаб ЗСУ, Reuters

У Харківській області бійці Збройних сил України знищили батальйонно-тактичну групу російських окупантів зі складу 423 мотострілецького полку (в/ч 91701, Наро-Фомінськ, Московської області).

Ворожий підрозділ входив до складу 4 гвардійської танкової Кантемирівської дивізії, повідомив в Telegram журналіст Роман Цимбалюк.

За його даними, десятки російських військових-"кантемирівців" відмовилися брати участь у бойових діях.

"47 військовослужбовців відмовилися брати участь у бойових діях, а більшість або вбиті, або поранені. На даний момент з усієї батальйонної групи залишилося близько 70 боєздатних військовослужбовців", - додав Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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