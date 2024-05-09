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"Путін у мене вистрілив": неймовірна історія пенсіонерки з Чернігівщини, яка втратила ногу

Дмитро Відоменко
9 травня 2024, 12:39
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Літня жінка з Чернігівщини Любов Прочухан втратила ногу під час російського бомбардування, проте вона не здалася і намагається повноцінно жити всупереч усьому.
Путін, пенсіонерка
Неймовірна історія пенсіонерки з Чернігівщини, яка втратила ногу через бомбардування армії РФ / колаж Главред, скріншоти з відео

Мешканка одного із сіл на Чернігівщині, 76-річна пенсіонерка Любов Прочухан втратила ногу внаслідок травми під час російського бомбардування, проте все одно намагається повноцінно жити всупереч усьому. Про це йдеться в сюжеті порталу ТСН.

Село Анисів, у якому мешкає Любов Прочухан, неподалік Чернігова. Був період, коли російська авіація бомбила село постійно. Пенсіонерка потрапила під обстріл, коли прийшла допомагати доїти корів на фермі.

Тоді на корівники пілоти армії-агресора РФ скинули чотири авіабомби. Жінка на фермі була разом зі своєю кумою Антоніною. Але та додому пішла на кілька хвилин раніше і її лише трохи зачепило вибуховою хвилею.

відео дня

"Я полетіла, а вона тільки вийшла з сараю і все. І корови, і телята - все загинуло", - згадує Антоніна.

Прочухан підозрює, що якби тоді вона була без велосипеда, ампутувати ногу довелося б значно вище.

"Ось сюди Путін у мене вистрілив, але я йому не здалася все одно", - каже вона.

Жінці зробили протез ноги в Австрії, куди її перевезли волонтери. Повернувшись додому, Прочухан прийшла до свого односельця Анатолія з проханням відремонтувати розбитий уламками авіабомби велосипед. Чоловік навіть не здивувався.

Сісти на велосипед жінка змогла лише, коли старий протез замінили на новий. Він значно легший та ідеально лягає до ноги.

"Я стара можу, а ви молоді - ви не здавайтеся тільки не падайте духом. Я сама в хаті, сама на городі, сама кругом, то що впасти духом? Ні", - каже Прочухан.

Що таке протезування?

Протезування - заміна втрачених або необоротно пошкоджених частин тіла штучними замінниками - протезами. Протезування є важливим етапом процесу соціально-трудової реабілітації людини, яка втратила кінцівки або страждає на захворювання опорно-рухового апарату, повідомляє "Вікіпедія".

Трагічні загибелі українських льотчиків

Нагадаємо, раніше У середу, 7 лютого, загинув український пілот Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів. Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram побратим загиблого, пілот ЗС ЗСУ Ростислав Лазаренко.

"Учора мені вирвали серце. 07. 02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової родини, мій заступник - Владислав Риков", - написав він.

До того торік на Житомирщині зіткнулися 2 літаки та загинули 3 пілоти. Серед них був український льотчик, який захищав Київ на початку повномасштабного вторгнення.

З'явилися подробиці смертельної авіакатастрофи на Житомирщині. Один із трьох загиблих пілотів одразу після авіакатастрофи був ще живий, проте врятувати його не вдалося.

Пізніше Меланія Подоляк, дівчина одного із загиблих пілотів, Андрія "Джуса" Пільщикова, опублікувала прощальний пост. Дівчина згадала про останню зустріч із "Джусом", яка сталася, судячи з усього, за лічені години до трагедії.

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