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Путін вже програв і став слабкою та маленькою фігурою - глава британської розвідки

1 квітня 2022, 11:34

Найближчі тижні будуть дуже важкими для України. Але в багатьох відношеннях Володимир Путін вже програв, вважає сер Тоні Радакін.

Володимир Путін
Оточення ввело Путіна в оману щодо ефективності армії РФ / Фото Reuters

Плани президента країни-агресора Володимира Путіна в Україні провалилися. І тепер він став "слабкішою й меншою фігурою", ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Таку думку озвучив глава Генерального штабу Збройних Сил Великої Британії, адмірал, сер Тоні Радакін, пише Evening Standard.

Радакін підкреслив, що розвідка Британії "вкрай обережно" ставиться до заяв про "відведення військ" з Київської області. Він додав, що є ознаки того, що Москва готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України.

"Я думаю, ми бачимо, що амбіції Росії захопити Київ і амбіції Росії захопити всю Україну, і зробити це дуже швидко і вражаюче - ці амбіції розвалилися. І, схоже, зараз менше уваги приділяється Києву, а більше - сходу та півдню. Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили відводяться з Києва і відступають як в Росію, так і в Білорусь", - уточнив адмірал.

Відведення російських військ супроводжується боями, оскільки ЗСУ "будуть атакувати ці російські сили в міру їхнього відступу".

Радакін вважає, що найближчі тижні "як і раніше будуть дуже важкими" для України. Але, за його словами, "у багатьох відношеннях Путін вже програв". Оточення ввело його в оману щодо ефективності армії РФ.

"Путін зовсім не є далекоглядним маніпулятором подій. Він завдав собі шкоди серією катастрофічних помилок. Як і всі авторитарні особи, він дозволив ввести себе в оману щодо власної сили, включаючи ефективність російських збройних сил. Що абсолютно ясно, так це те, що Путін сьогодні слабша і менша фігура, ніж місяць тому. І, навпаки, сьогодні НАТО є сильнішим та згуртованішим, ніж будь-коли на моїй пам'яті", - констатував глава Генштабу ЗС Великої Британії.

З думкою Тоні Радакіна згоден міністр оборони Британії Бен Уоллес. За його словами, Путін вже не є тією "силою", якою він був раніше. Тепер російський лідер став "людиною у клітці, яку сам собі побудував".

"Путін вже не та сила, якою він був раніше. Тепер він людина в клітці, яку побудував сам. Він ізольований. Його армія виснажена, він зазнав значних втрат. Репутація цієї великої армії РФ була підірвана", – сказав Уоллес в інтерв'ю Sky News.

Глава британського Міноборони додав, що через дії свого лідера Росія, яка розпочала війну проти України, "стала меншою країною". А Путін повинен жити з наслідками того, що робить і з українською державою, і зі своїм народом та армією.

Уоллес додав, що нині російські сили, що вторглися на українську територію, схоже, перегруповуються та переключають свою увагу на південь та схід України. У цьому він вбачає небезпеку.

"Ми бачили це раніше. Завжди стає гірше. Йдеться про більшу кількість цивільних атак, більшу кількість мирних зон", – припустив міністр.

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Як повідомляв Главред, видання The New York Times з посиланням на американських чиновників і розвідку писало, що провал вторгнення Росії в Україну провокує зростання напруженості між кремлівським диктатором Володимиром Путіним та його міністром оборони Сергієм Шойгу, який колись був одним з найдовіреніших людей в оточенні глави Кремля і, за чутками, навіть повинен був стати наступником російського президента.

Дані розвідки говорять про ізоляцію Путіна. Крім того, президента країни-агресора нібито дезінформували про хід війни в Україні та втрати російської армії, оскільки боялися його реакції.

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