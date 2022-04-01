Оточення Путіна може його вбити чи усунути від влади – колишній глава розвідки Британії

На Заході сумніваються в тому, що надалі можна буде працювати з Путіним / Reuters

Колишній керівник британської розвідки MI6 Крістофер Стіл припускає, що російський президент Володимир Путін може не взяти участі в підписанні мирної угоди між Росією і Україною щодо закінчення війни проти Києва. Причиною тому є можливе відсторонення глави РФ від влади або вбивство його ж оточенням.

Як повідомляє Sky News, колишній розвідник сказав про те, що у нього немає розуміння щодо того, як Заходу надалі працювати з Путіним і вірити в його "гарантії" в будь-якому мирному договорі.

"Я не бачу, як ми можемо довіряти Путіну в будь-якій мирній угоді, яку буде укладено зараз, і я не бачу, як ми зможемо вести з ним нормально справи надалі", - зазначив Стіл.

За його словами, війна Росії проти України завершиться угодою, проте до домовленостей ще далеко. У підписанні договору, цілком можливо, Путін брати участь вже не буде. Його може бути вбито або відсторонено від влади його ж же оточенням.

"Я вважаю, що все закінчиться якоюсь угодою, але я думаю, що до цієї угоди ще далеко, і я думаю, що у ній, швидше за все, не буде Володимира Путіна... Думаю, що його цілком може бути відсторонено від вищого керівництва, або навіть, можливо, вбито своїми людьми", - припустив Крістофер Стіл.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву про те, що Росія, як і раніше, ставить перед собою за мету окупації України військовим шляхом. Окупаційна армія поповнює резерви і готується до нового наступу на Київ, Донбас та інші українські регіони.