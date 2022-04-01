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"Щось на зразок Північної Кореї": експрем'єр Швеції попередив про нові плани Кремля в Україні

1 квітня 2022, 10:06

Ми повертаємося до 2014 року. Росія спробує захопити в Україні ті території, які зможе, і створити там псевдодержавні утворення.

Карл Більдт, Новоросія
Якщо Росія не впорається з Україною цілком, то вони планують забрати деякі території, заявив Більдт / Колаж Reuters

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт вважає, що Кремль спробує створити на тимчасово окупованих територіях псевдодержавні утворення, щоби протиставити їх незалежній Україні.

Якщо Росія не впорається з Україною цілком, то вони планують забрати деякі території, заявив Більдт в інтерв'ю Україна 24.

"Ми повертаємося до 2014 року: Новоросія. Хотіли Одесу, хотіли Харків, хотіли всі. Але, звичайно, взяли те, що змогли. Якщо вони зможуть взяти на схід від Дніпра, може Одесу захоплять. Вони влаштують щось таке на зразок Північної Кореї. Назвіть, як хочете. У цьому немає сумнівів", - заявив експрем'єр-міністр Швеції.

Як повідомляв Главред, в Міноборони Британії опублікували свіжі дані розвідки, згідно з якими Чернігів і Київ піддаються постійним авіаційним і ракетним ударам попри заяви Росії про зниження активності в цих районах.

У Генштабі ЗСУ вважають, що так зване "відведення військ" є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва ЗСУ та створення помилкової думки щодо відмови окупантів від задуму оточити місто Київ.

У Пентагоні заявили, що російські окупанти можуть зосередити свої зусилля, а саме - авіаудари в чотирьох напрямках. Це Київ, Ізюм, Чернігів та зона проведення ООС.

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