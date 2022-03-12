Військо, яке втратило третину техніки – непридатне: Більдт заявив про близький провал РФ в Україні

Від початку війни в Україні російська армія уже "попрощалася" з четвертою частиною своєї технічної потужності.
За понад два тижні війни в Україні російська армія втратила чверть своєї військової техніки. При цьому військова частина, втрати у техніці якої становлять третину від наявної, вважається непридатною.
Про це заявив співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт. Відповідний допис він оприлюднив у Twitter.
"Я чув оцінки тут, в окрузі Колумбія, що за два тижні до чверті російської військової техніки під час вторгнення в Україну було знищено або виведено з ладу. З давніх військових часів пам’ятаю, що військова частина, яка має втрати на третину, вважається непридатною", – заявив Більдт.
Раніше повідомлялося, що журналісти-розслідувачі помітили в Білорусі рух колони російської військової техніки у напрямку міста Брест на кордоні з Польщею та Україною. За словами військового кореспондента Андрія Цаплієнка, йдеться про 20 одиниць військової техніки.
У Генштабі ЗСУ 12 березня – на 17-й день протистояння російському вторгненню – повідомили, що більшість російських підрозділів на території України уже деморалізовані. Багато російських солдат або здаються в полон, або малими групами тікають до кордону.
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