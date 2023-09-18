"Путін став в один рядок з раком": Зеленський жорстко пройшовся по російському диктатору

Президент України Володимир Зеленський порівняв російського диктатора Володимира Путіна зі смертельною хворобою - раком.

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Володимир Зеленський не підбирав слів, коли казав про Путіна / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін "став в один рядок з раком, ВІЛ, Covid". Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю порталу СВЅ.

"Путін став в один рядок з раком, ВІЛ, Covid. Ви повинні зрозуміти, якщо суспільство Росії не розуміє, що ця трагедія буде на їхніх плечах, що це буде на їх совісті. Якщо вони не розуміють, то світ повинен об'єднатися і сказати", ‒ сказав український лідер.

За словами президента, у країни-агресора Росії є потужні сусіди і дуже потужні країни світу, які повинні обмежити дії диктатора Путіна.

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"Я не кажу про багатомільйонні нації, є мільярдні нації, які повинні просто йому сказати, що твої кроки (Путіна - Главред) - кроки, що ведуть до Третьої світової війни. І винуватим у третій світовій війні будеш тільки ти - одна людина, одна хвороба", - додав Зеленський.

Президент України також закликав максимально протистояти Путіну.

"Саме руками Путіна створена трагедія в світі, яка забирає життя мирних людей. Ось на що повинні звертати увагу країни світу. Це найголовніше. Боріться там, де нічого не працює, думайте, підключайте мозок розумних і талановитих людей усього світу там, де є виклик, там, де планети може не бути, там, де життя скорочується. Перемагайте ВІЛ, перемагайте рак, перемагайте Covid, перемагайте те, що дійсно є трагедією. Але вибачте, де Covid, і де Путін", - підсумував він.

Недавні заяви Зеленського про війну в Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що навіть попри бажану перемогу для України це не буде "щасливим фіналом". Таку думку глава держави озвучив журналісту Фаріду Закарії для телеканалу CNN.

"Ми всі хочемо досягти успіху і щасливого фіналу. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм із щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий фінал. Треба це визнати", - сказав Зеленський.

Крім того, президент України вважає, що зараз "поганий момент" для переговорів з країною-агресором Росією.

"Я повинен бути готовий (до тривалої війни, - Главред), моя команда повинна бути готова до довгої війни, і емоційно я готовий", - сказав президент в інтерв'ю The Economist.

Також Зеленський жорстко висловився про діалог з російським диктатором Путіним.

"Якщо ви хочете прийти до компромісу чи діалогу з кимось, ви не можете цього зробити з брехуном", - сказав він.

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