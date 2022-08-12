ЗСУ можуть перемогти армію РФ не раніше весни 2023 року, мирні переговори малоймовірні – Politico

ЗСУ можуть перемогти армію РФ не раніше весни 2023 року/ Генштаб ВСУ, УНІАН

Збройні сили України можуть здобути остаточну перемогу над російськими окупантами не раніше весни 2023 року.

Мирні переговори є малоймовірними у найближчій перспективі, адже Путін досі вірить у можливість своєї перемоги у війні, а президент України Володимир Зеленський переконаний, що час на боці Української держави. До таких висновків дійшли експерти в галузі оборони та безпеки Раджан Менон і Деніел ДеПетріс, про що вони написали у Politico.

Вони зазначають, що ця війна не схожа на всі інші – вона вже триває понад 5 місяців, у той час як інші нещодавні війни тривали в середньому близько 3 місяців.

Сторони зараз не готові до перемовин, наголошують експерти. Адже Путін думає, що зможе перечекати санкції, і досі вірить у можливість своєї перемоги у війні. У той же час Україна не готова поступатися, президент Володимир Зеленський впевнений, що час на боці України.

"Також українці більш вмотивовані та, згідно з опитуваннями, не готові поступатися територіями заради миру. Затяжна війна посилить політичну, гуманітарну та економічну кризу у світі – проте цього замало, щоб підштовхнути сторони до переговорів", – зазначається у публікації.

Раніше повідомлялося, що розвідка Британії порахувала втрати РФ у Криму. В Новофедорівці вибухами було знищено до 4 відкритих складів боєприпасів. Також внаслідок вибухів згоріли щонайменше 8 повітряних суден російських окупантів – 5 літаків Су-24 і ще 3 – Су-30.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів про плани Кремля. Росія хоче зробити "сіру зону" не тільки в Запорізькій області ядерним шантажем на ЗАЕС, але і по всій Україні. У них є проект, який називається "Острів Росія". Його мета дуже проста – Росія омивається або водою, або країнами-васалами, зазначив Данілов.

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