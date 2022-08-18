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"Війна закінчиться за столом переговорів": Ердоган про зустріч Путіна і Зеленського

18 серпня 2022, 19:59

За словами Ердогана, війна врешті-решт закінчиться за столом переговорів.

Зеленський, Ердоган, Путін
Зеленський, Ердоган, Путін / president.gov.ua, УНІАН

Туреччина вірить у те, що повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, завершиться за столом переговорів.

Як розповів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, під час сьогоднішньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем обговорювалися кроки для завершення війни.

За його словами, він сподівається на "позитивну атмосферу" від угоди про експорт зерна можна "трансформувати" в постійний мир між Україною і РФ.

"Особисто я вірю в те, що війна врешті-решт закінчиться за столом переговорів. По суті, пан Зеленський і пан Гутерреш погоджуються з цим. Вся справа в тому, щоб визначити найкоротший і справедливий шлях до столу переговорів", - заявив Ердоган.

Турецький лідер також зазначив, що вважає за можливе реанімацію переговорів між Україною і РФ на тих параметрах, які були сформовані в березні під час зустрічі в Стамбулі.

"Ми готові знову зіграти роль фасилітатора або посередника, щоб надати всі види підтримки для досягнення цієї мети", - додав він.

Приїзд Ердогана до Львова

Напередодні повідомляли, що за інформацією СNN Turk, Ердоган під час зустрічі із Зеленським планує оцінити аспекти турецько-українських відносин на рівні стратегічного партнерства.

В Адміністрації турецького президента заявили, що під час переговорів Зеленського, Ердогана і Гутерреша будуть обговорюватися кроки, які можна зробити для припинення війни в Україні дипломатичним шляхом, а також шляхи посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки.

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війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін Реджеп Тайїп Ердоган війна Росії та України
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