"Оточення" ЗСУ на сході: в ОСУВ "Хортиця" зробили важливу заяву

Поширювана дезінформація відповідає наративам противника, вважають в ОСУВ "Хортиця".

https://glavred.net/ukraine/okruzhenie-vsu-na-vostoke-v-osgv-hortica-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10624631.html Посилання скопійоване

ЗСУ продовжують стримувати ворога на сході / Колаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces

Головне:

Інформація про оточення ЗСУ в Макарівці неправдива

Недостовірна інформація шкодить Силам оборони

Інформація про перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в населеному пункті Макарівка Донецької області, яка поширюється в ЗМІ, не відповідає дійсності.

З відповідною заявою виступила в Telegram прес-служба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

відео дня

"Інформація про оточення підрозділів Сил оборони України в населеному пункті Макарівка на Времівському напрямку, що поширюється медіа, не відповідає дійсності", - вказується в повідомленні.

Крім того, в ОСУВ "Хортиця" наголосили, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації шкодить виконанню завдань Силами оборони України, активно поширюється інформаційними ресурсами країни-агресора та повністю відповідає наративам противника.

/ t.me/Khortytsky_wind

Раніше представник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що наразі про оточення українських підрозділів у Макарівці говорити зарано. За його словами, російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії на Времівському напрямку і здійснюють понад 40 атак на добу.

Як повідомляв Главред, російські війська активізували спроби "зрізати" Времівський виступ у Донецькій області. Найскладніша ситуація спостерігається на ділянці Макарівка - Благодатне - Сторожеве. Мета ворога - оточити Велику Новосілку, перекрити логістику і в перспективі окупувати селище.

Більше новин:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред