"Оточення" ЗСУ на сході: в ОСУВ "Хортиця" зробили важливу заяву

Головне:
- Інформація про оточення ЗСУ в Макарівці неправдива
- Недостовірна інформація шкодить Силам оборони
Інформація про перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в населеному пункті Макарівка Донецької області, яка поширюється в ЗМІ, не відповідає дійсності.
З відповідною заявою виступила в Telegram прес-служба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
"Інформація про оточення підрозділів Сил оборони України в населеному пункті Макарівка на Времівському напрямку, що поширюється медіа, не відповідає дійсності", - вказується в повідомленні.
Крім того, в ОСУВ "Хортиця" наголосили, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації шкодить виконанню завдань Силами оборони України, активно поширюється інформаційними ресурсами країни-агресора та повністю відповідає наративам противника.
Раніше представник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що наразі про оточення українських підрозділів у Макарівці говорити зарано. За його словами, російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії на Времівському напрямку і здійснюють понад 40 атак на добу.
Як повідомляв Главред, російські війська активізували спроби "зрізати" Времівський виступ у Донецькій області. Найскладніша ситуація спостерігається на ділянці Макарівка - Благодатне - Сторожеве. Мета ворога - оточити Велику Новосілку, перекрити логістику і в перспективі окупувати селище.
Більше новин:
- Росіян добивали дронами: на Харківщині ЗСУ потужно спалили бронеколонну РФ
- Прапори УПА на польській техніці ЗСУ: в "Азові" поставили на місце главу МО Польщі
- Понад 1000 солдатів убито і поранено: ЗСУ показали, як знищують військових КНДР
Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.
Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред