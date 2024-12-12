'Починають заходити в місто': боєць ЗСУ розповів, коли почнуться бої за Покровськ

Росіяни почнуть вуличні бої за Покровськ тільки після того, як зможуть порушити логістику Сил оборони і взяти місто в напівоточення, вказує військовий.

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Боєць ЗСУ розповів, коли почнуться бої за Покровськ / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

Російські окупанти не будуть наступати на Покровськ "в лоб"

Ворог спробує взяти місто в напівоточення, щоб порушити логістику українських військових

Російські окупанти можуть у будь-який момент розпочати бойові дії, щоб розтягнути сили української оборони, але штурм Покровська одразу не почнеться.

Як повідомив комбат "Вовків да Вінчі" Сергій Філімонов у коментарі для TSN.ua, перед спробою увійти до населеного пункту росіяни зазвичай обрізають логістичні маршрути та намагаються обійти місто з двох боків.

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"Після того, як логістика до міста стає неможливою, починають заходити всередину. З Покровськом буде та сама історія. Ворог буде намагатися обрізати трасу з Покровська на Дніпро і, коли місто буде в напівоточенні або в оточенні, коли там не можна буде здійснювати нормальну логістику, буде намагатися пробитися всередину — в лоб він не піде", — сказав Філімонов.

Він підкреслив, що бойові дії, спрямовані на розтягування сил української оборони, можуть початися будь-коли.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Бої на Покровському напрямку - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська продовжують наступ на Покровськ, зазнаючи значних втрат. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підкресливши, що Покровський напрямок залишається одним із найважчих протягом кількох місяців. Командування ЗСУ уважно аналізує дії ворога та готується до всіх можливих сценаріїв розвитку ситуації.

Здатність російської армії проникнути до Покровська поки залишається під питанням. Командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша з позивним "Лютий" заявив, що ситуація залишається напруженою.

Окупанти також зосереджують зусилля на тиску поблизу населеного пункту Шевченко та продовжують просуватися в напрямку Покровська. За даними DeepState, вони досягли певного просування між селищем Шевченко та населеним пунктом Відродження (Новий Труд).

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Хто такий Сергій Філімонов? Сергій Філімонов - український військовик та громадський діяч, ветеран "Азову", лідер неформального молодіжного руху "Гонор", колишній керівник київського осередку "Цивільного Корпусу Азов" та київського осередку партії "Національний корпус", організатор та учасник активістських ініціатив проти забудови, на підтримку політичних в’язнів та жертв політичних злочинів. Зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова "Носоріг". З 2022 року - командир роти "Гонор" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

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